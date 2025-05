Skupina Salamander je predstavila svoj novi album

V sredo je Vodnikova domačija gostila edinstven glasbeno-pesniški večer. Skupina Salamander je ob bučni podpori poslušalcev in dolgoletnih prijateljev predstavila svoj novi album ter z navdušenjem napovedala koncert, ki bo 27. junija 2025 v Švicariji. Dogodek ni bil le klasična predstavitev plošče, temveč poglobljen pogovor o ustvarjanju, spominih in novih obzorjih.

Vrnitev s pomenljivo tišino in ustvarjalnim plamenom

»Pravzaprav ves ta navdih se je zlil v eno tako magično za nas doživetje, da smo bili lahko tok časa skupaj, na koncu v parih dneh posneli celo to vsebino,« je o novem albumu povedal Lado Jakša, vizualni in glasbeni umetnik, ki s svojo improvizacijo odpira nove razsežnosti poslušanja.

FOTO: Matej Pušnik

Skupina Salamander je v preteklosti nastala iz povezave med Tomažem Pengovom in Milanom Deklevo, a po daljši ustvarjalni tišini jo je znova obudil Božo Ogorevc. Sodobna zasedba vključuje še Bogdano Herman, Jerka Novaka, Aleša Kacjana in Lada Jakšo, ki so zdaj glasbeno zreli, a nič manj pogumni.

Intimen večer z globokimi uvidi

Dogodek je povezovala Teja Klobčar, dolgoletna spremljevalka Salamandra, ki je tudi avtorica spremne besede v knjižici ob albumu. V pogovoru z glasbeniki se je dotaknila njihovih vaj, dinamike in ustvarjalnih iskanj.

FOTO: Matej Pušnik

Bogdana Herman je razkrila svojo čustveno povezanost s pesmimi: »Ko pojem vsebinsko globoke pesmi, se mi pogosto pred očmi odvijejo prizori kot iz filma. Včasih bolj pretresljivi kot očarljivi.«

Aleš Kacjan, ki je najnovejši član skupine, pa je poudaril pomen discipline in posluha za trenutek: »Kot solist v orkestru sem se moral vedno prilagajati – iskati svoj trenutek, svojo sekundo, kot nogometaš, ki mora ujeti žogo in zadeti. Tako pride do glasbenega rezultata, ki ima težo.«

FOTO: Matej Pušnik

Napoved večera, ki bo 27. junija 2025 v Švicariji, je požela navdušenje. Gre za dogodek, ki ga člani skupine pričakujejo s posebnim žarom.

Lado Jakša: »Komaj čakam. Živi naslovi so čisto nekaj drugega kot takole, ko poslušamo glasbo. Tam se res lahko odigrajo stvari, ki jih na plošči ni, in improvizacija pride do izraza.«

Jerko Novak: »Zelo se ga veselim, prvič zato, ker nastopamo ne ravno pogosto. In vsak koncert je zaradi tega posebno doživetje. Še posebej se ga veselim, ker bo v srcu narave. Švicarija bo ob Rožniku in upam, da bo pod zvezdami. Tega vzdušja se posebej veselim.«