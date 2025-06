Skupina Prizma slavila izid svoje dvojne vinilne plošče

Skupina Prizma, ustanovljena leta 1974 v Divači, je na idiličnem posestvu Villa Fabiani v Kobdilju pri Štanjelu nedavno pripravila poseben glasbeni dogodek. Slavili so izid svoje dvojne vinilne plošče z naslovom Dan mladosti, ki je izšla pri založbi Dallas Records.

Ob tej priložnosti so člani skupine zbranim pričarali prijetno glasbeno popoldne, polno nostalgije, zimzelenih uspešnic in spominov na več kot pol stoletja dolgo glasbeno pot. Dogodek je spremljala sproščena atmosfera, v kateri so člani zaigrali nekaj svojih najbolj prepoznavnih skladb ter z gosti obujali spomine na čas, ko so pisali zgodovino slovenske pop in rock scene.

Člani skupine so danes klaviaturist Franci Čelhar, bas kitarist Giovanni Toffoloni, akustično kitaro igra in obenem poje Ladi Mljač, bobne pa igra Bogdan Turnšek. Člani so se poklonili tudi dvema že pokojnima glasbenikoma Danilu Kocjančiču in Igorju Kosu, ki sta pomembno zaznamovala njihovo zgodovino.