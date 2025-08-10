Skupina Niet je spomladi pripravila koncertno turnejo ob 40-letnici

Skupina Niet, ki je nastala novembra 1983, svoj prvi koncert pa odigrala po polnoči leta 1984 na hardcore zabavi v MC Zgornja Šiška, in danes deluje v nekoliko prenovljeni zasedbi, predstavlja videospot, ki so ga člani skupine posneli na akustičnem koncertu v Kinu Šiška za skladbo Škrati in gosenice.

To je bila prva nova skladba Nietov po njihovi vrnitvi leta 2008, prvič pa je izšla na njihovi plošči z naslovom Trinajst.

Niet so leta 2015 izdali ploščo V bližini ljudi s hitom Rad imam dež, potem pa za nekaj let prenehali delo.

»V tej pesmi sem se poskusil vživeti v počutje popolnoma norega posameznika, ki ga je življenje totalno povozilo in ne ve več, kaj je res in kaj ne. Nekje v njegovi globini ostajata velika ljubezen in nežnost do nekega dekleta, ki pa ga zdaj vidi kot sovražnika, in misli, da bo s tem, ko jo bo ubil, odrešil tako sebe kot njo,« pove avtor glasbe in teksta Igor Dernovšek.

Letos so Rožle Kisovec, Aljoša Juhart in Manca Ravšelj na akustičnem koncertu za to skladbo posneli videospot. Aranžma te različice pesmi je napisal Matija Krečič, ob članih skupine Borutu Maroltu, Igorju Dernovšku, Robertu Likarju, Janezu Brezigarju in Tomažu Bergantu - Brehtu pa je nastopil še Godalni kvartet Vijolice, v zasedbi Polona Češarek Puklavec, Marjeta Cvetek, Andreja Jamšek in Ana Šimec, za klaviaturami pa je bil Blaž Avsenik.

Letos so ob 40-letnici pripravili koncertno turnejo po osmih slovenskih mestih.

Skupina Niet Zadnja leta sodeluje z ZKP RTV Slovenija in so redni gostje koncertov Izštekani.