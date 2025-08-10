NIET Z GODALNIM KVARTETOM

Skupina Niet je spomladi pripravila koncertno turnejo ob 40-letnici

Na enem od koncertov so posneli videospot za pesem Škrati in gosenice.
Fotografija: Po epidemiji so se spet vrnili na odre. FOTOGRAFIJE:  Arhiv skupine 
Odpri galerijo
Po epidemiji so se spet vrnili na odre. FOTOGRAFIJE:  Arhiv skupine 

mojca-marot
Mojca Marot
10.08.2025 ob 07:50
mojca-marot
Mojca Marot
10.08.2025 ob 07:50

Poslušajte

Čas branja: 1:59 min.

Skupina Niet, ki je nastala novembra 1983, svoj prvi koncert pa odigrala po polnoči leta 1984 na hardcore zabavi v MC Zgornja Šiška, in danes deluje v nekoliko prenovljeni zasedbi, predstavlja videospot, ki so ga člani skupine posneli na akustičnem koncertu v Kinu Šiška za skladbo Škrati in gosenice.

To je bila prva nova skladba Nietov po njihovi vrnitvi leta 2008, prvič pa je izšla na njihovi plošči z naslovom Trinajst.

Niet so leta 2015 izdali ploščo V bližini ljudi s hitom Rad imam dež, potem pa za nekaj let prenehali delo.
Niet so leta 2015 izdali ploščo V bližini ljudi s hitom Rad imam dež, potem pa za nekaj let prenehali delo.

»V tej pesmi sem se poskusil vživeti v počutje popolnoma norega posameznika, ki ga je življenje totalno povozilo in ne ve več, kaj je res in kaj ne. Nekje v njegovi globini ostajata velika ljubezen in nežnost do nekega dekleta, ki pa ga zdaj vidi kot sovražnika, in misli, da bo s tem, ko jo bo ubil, odrešil tako sebe kot njo,« pove avtor glasbe in teksta Igor Dernovšek.

Spomnimo

Letos so Rožle Kisovec, Aljoša Juhart in Manca Ravšelj na akustičnem koncertu za to skladbo posneli videospot. Aranžma te različice pesmi je napisal Matija Krečič, ob članih skupine Borutu Maroltu, Igorju Dernovšku, Robertu Likarju, Janezu Brezigarju in Tomažu Bergantu - Brehtu pa je nastopil še Godalni kvartet Vijolice, v zasedbi Polona Češarek Puklavec, Marjeta Cvetek, Andreja Jamšek in Ana Šimec, za klaviaturami pa je bil Blaž Avsenik.

Letos so ob 40-letnici pripravili koncertno turnejo po osmih slovenskih mestih.
Letos so ob 40-letnici pripravili koncertno turnejo po osmih slovenskih mestih.

Spomnimo, da so Nietovci letos, ko praznujejo 40 let, začeli akustično koncertno turnejo po osmih slovenskih mestih v osmih regijah, ki so jo poimenovali po njihovem zadnjem singlu V bližini ljudi. Začeli so jo 1. februarja v Kranju, sklenili pa v ljubljanskem Kinu Šiška 2. aprila. Skupina Niet Zadnja leta sodeluje z ZKP RTV Slovenija in so redni gostje koncertov Izštekani.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Niet skupina koncert glasba turneja nova pesem slovenska glasba Kino Šiška pesem videospot

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.