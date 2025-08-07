SLOVENSKA GLASBENA SKUPINA

Skupina King Foo je spremenila ime

Priljubljena slovenska glasbena skupina ima novo ime, gre za posledico močne notranje potrebe po preobrazbi.
Fotografija: Kanadski rocker Bryan Adams je njihov nastop poslušal v celoti. FOTO: Arhiv Skupine
Odpri galerijo
Kanadski rocker Bryan Adams je njihov nastop poslušal v celoti. FOTO: Arhiv Skupine

A. K.
07.08.2025 ob 11:00
A. K.
07.08.2025 ob 11:00

Poslušajte

Čas branja: 0:14 min.

Po letih ustvarjanja in nastopanja pod imenom King Foo se skupina podaja na novo pot z novim imenom Here and Everywhere. Glasbeniki sporočajo, da gre za več kot le spremembo imena. Pravijo, da gre za glasbeno in osebno preobrazbo. Skupina je v zadnjih letih doživela pomemben notranji premik, kar je privedlo do močne potrebe po novi identiteti, ki bolj odraža njihovo ustvarjalno vizijo in duhovno povezanost.

Here and Everywhere pomeni iskanje, prisotnost, širino. S simboličnim pomenljivim naslovom novega singla Restart stopajo v novo obdobje. Pesem govori o notranjih premikih, vztrajnosti in pogumu za nov začetek. Skladba napoveduje prihajajoči album Seeker of the Source, ki ga je miksal priznani grammyjevec Andrew Scheps.

Skupina King Foo se je preimenovala v Here and Everywhere. FOTO: Arhiv Skupine
Skupina King Foo se je preimenovala v Here and Everywhere. FOTO: Arhiv Skupine

Predskupina Bryanu Adamsu v Avstriji

»Smo iskalci resnice, zvoka in tistega, kar presega nas same. Glasba nas zasidra v ta trenutek, a nas hkrati poveže z nečim širšim. Začne se tukaj – in se razlije povsod. To smo zdaj,« pojasnijo drastično odločitev.

Njihova nova pesem simbolično in emocionalno oznanja ta prehod. Sicer pa dobro znano zasedbo sestavljajo štirje glasbeniki z močno osebno potjo, ki skupaj delujejo kot štiri sile narave, združene v eno energijo. Njihova glasba je sinteza žanrov, emocij in trenutkov razsvetljenja – povezuje rokovsko srce z dušo, ki išče smisel. V preteklosti so stali na odru s Hollywood Vampires, Zuccherom, nastopali s simfoničnimi orkestri in big bandi, snemali v Abbey Road Studios, prejeli nagrado za najboljšo alternativo v Londonu ter pustili pečat na mnogih odrih.

V teh dneh so izdali novo pesem Restart, s katero stopajo v novo obdobje. FOTO: Marko Delbello Ocepek
V teh dneh so izdali novo pesem Restart, s katero stopajo v novo obdobje. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Te dni so se vrnili z nastopa kot predskupina Bryanu Adamsu v Avstriji. »Ravno smo končali nastop, ko je zazvonil telefon in rečeno mi je bilo, da bi nas rad spoznal. Spustili smo se po stopnicah in tam je stal Bryan s svojim menedžerjem. Rekel je, da nikoli ne posluša predskupin pred koncertom. Ko pa je slišal nas, se je odločil poslušati ves nastop. Bilo je neverjetno,« je o srečanju povedal Rok Golob.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

King Foo glasba nova pesem slovenska glasba skupina novo ime sprememba imena Here and Everywhere

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Komentarji:

Priporočamo

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Slovenska resničnostna zvezdnica v roke vzela lopato in 'štemarco': »Nihče ni verjel vame«
Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću
Na Dolenjskem je veliko gob, poglejte te lepotce bralke Klavdije (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Predstavitvene informacije

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Sanjske nepremičnine med borovci in modrino Jadrana – na voljo takoj!

 
Promo

Bo Janji uspelo? Čaka jo podvig, kot ga še ni bilo

 
Promo Photo

Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

 
Promo

Last minute počitnice? Crikveniška riviera kliče!!

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.