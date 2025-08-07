Skupina King Foo je spremenila ime

Po letih ustvarjanja in nastopanja pod imenom King Foo se skupina podaja na novo pot z novim imenom Here and Everywhere. Glasbeniki sporočajo, da gre za več kot le spremembo imena. Pravijo, da gre za glasbeno in osebno preobrazbo. Skupina je v zadnjih letih doživela pomemben notranji premik, kar je privedlo do močne potrebe po novi identiteti, ki bolj odraža njihovo ustvarjalno vizijo in duhovno povezanost.

Here and Everywhere pomeni iskanje, prisotnost, širino. S simboličnim pomenljivim naslovom novega singla Restart stopajo v novo obdobje. Pesem govori o notranjih premikih, vztrajnosti in pogumu za nov začetek. Skladba napoveduje prihajajoči album Seeker of the Source, ki ga je miksal priznani grammyjevec Andrew Scheps.

Skupina King Foo se je preimenovala v Here and Everywhere. FOTO: Arhiv Skupine

Predskupina Bryanu Adamsu v Avstriji

»Smo iskalci resnice, zvoka in tistega, kar presega nas same. Glasba nas zasidra v ta trenutek, a nas hkrati poveže z nečim širšim. Začne se tukaj – in se razlije povsod. To smo zdaj,« pojasnijo drastično odločitev.

Njihova nova pesem simbolično in emocionalno oznanja ta prehod. Sicer pa dobro znano zasedbo sestavljajo štirje glasbeniki z močno osebno potjo, ki skupaj delujejo kot štiri sile narave, združene v eno energijo. Njihova glasba je sinteza žanrov, emocij in trenutkov razsvetljenja – povezuje rokovsko srce z dušo, ki išče smisel. V preteklosti so stali na odru s Hollywood Vampires, Zuccherom, nastopali s simfoničnimi orkestri in big bandi, snemali v Abbey Road Studios, prejeli nagrado za najboljšo alternativo v Londonu ter pustili pečat na mnogih odrih.

V teh dneh so izdali novo pesem Restart, s katero stopajo v novo obdobje. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Te dni so se vrnili z nastopa kot predskupina Bryanu Adamsu v Avstriji. »Ravno smo končali nastop, ko je zazvonil telefon in rečeno mi je bilo, da bi nas rad spoznal. Spustili smo se po stopnicah in tam je stal Bryan s svojim menedžerjem. Rekel je, da nikoli ne posluša predskupin pred koncertom. Ko pa je slišal nas, se je odločil poslušati ves nastop. Bilo je neverjetno,« je o srečanju povedal Rok Golob.