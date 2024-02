Skupina Katalena je izdala dvojni vinil

Priljubljena skupina Katalena je pred 16 leti pri založbi Dallas Records izdala svoj četrti studijski album, ki je bil v celoti posvečen raziskovanju glasbenega izročila pokrajine Rezija. Glasbeni producent projekta je bil Aldo Ivančič (na sliki levo), z albumom pa so popolnoma predrugačili svoj zvok. Tokrat je album, ki so ga predstavili v ljubljanskem lokalu Daktari, izšel v obliki dvojnega vinila. Članoma skupine Katalena, Boštjanu Naratu in Boštjanu Gombaču, se je pridružil producent Ivančič.

Četrti album, ki prvič izhaja v obliki dvojnega vinila, je v celoti posvečen rezijanskemu glasbenemu izročilu, njegovi peklenski repetitivnosti, ki je fascinirala in združila Kataleno in Ivančića. Zavedajoč se, da je ravno parafraza kot eno glavnih orožij postmoderne dobe v svojem bistvu repeticija, je Katalena po sedemletnem skupnem muziciranju na številnih odrih doma in po svetu, treh albumih in osmih videospotih naredila še en korak naprej v smeri avtorske nadgradnje ljudskega materiala.