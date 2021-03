Skupina Čuki postavlja nov rekord

Zabavna pesem skupine Čuki Ko ko ko, ki govori o izgubljenem piščetu, je obnorela tako najmlajše kot njihove starše in vzgojitelje. O tem pričajo številke, saj so na portalu youtube presegli milijon ogledov. S tem pa so se Čuki le utrdili v kategoriji tistih skupin oziroma ansamblov, ki nas spremljajo tako rekoč od zibelke naprej.



Z njimi se srečujejo najmlajši v vrtcu, ki dobro poznajo njihove uspešnice Mi gremo pa na morje, Ringaraja, Hugo, Ribič Pepe, Ur'ca, Mravljice, Če čebelice ... Z njimi žurirajo najstniki, na veselicah pa se v ritmu njihovih pesmi radi zavrtijo tudi odrasli. In tako gredo njihove skladbe iz roda v rod. »V, upajmo, kmalu minulih covidnih časih so bile prav omenjene pesmi največkrat predvajane tako za zabavo in sprostitev kot učni pripomoček, saj je večina tudi plesno obarvanih,« pravi Jože Potrebuješ, ki je avtor vseh uspešnic, ki jih številni že postavljajo ob bok tistim legendarnega Janeza Bitenca.



Tudi Jože se še kako zaveda, da »kar se Janezek nauči, to Janez zna«, in če naši otroci in mladina ne bodo že v rani mladosti poslušali tudi slovenskih pesmi, jim bodo v ušesih ostale le tuje, česar pa si nihče ne želi. In v dneh, ko se je za učence in učitelje, upamo, končalo karantensko obdobje, so Čuki za vse, ki so se na različne načine soočali s to posebno situacijo, ustvarili in posneli novo pesem, ki je namenjena otrokom, staršem, starim staršem, učiteljem in vzgojiteljem.



»Gre za luštno, veselo pesem Kam se želvica je skrila, ki opeva tri živali, katerih imena se vsa začno na črko ž, to sta še žabica in žirafa. V tem pa je tudi malo simbolike, saj se tudi abeceda končuje na črko ž. Mi pa upamo, da se bo končno končalo obdobje karanten, virusov, osame ...« pravi čuk Jože Potrebuješ, ki je s preostalimi člani Jernejem Tozonom, Miho Novakom in Matjažem Končanom posnel videospot, režiral ga je Jani Pavec.



Z jeepom so se odpravili na safari, da bi poiskali želvico, žabico in žirafo, ki so se verjetno izgubile. Brez njih je namreč strašno dolgčas. Ali jih bodo našli, pa seveda razkriva videospot. Se je pa tudi omenjena pesmica že znašla prav na vrhu lestvice najbolj predvajanih videospotov na youtubu. In lahko se zgodi, da bo s prvega mesta najbolj predvajanih izrinila megauspešnico Ko ko ko, ki podira vse rekorde.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: