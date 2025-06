Skupina Črna mačka vabi na dobrodelno veselico

»Narava nam včasih ne prizanaša in poplave leta 2023 so praktično uničile Zadružni dom v Solčavi. Deroča Savinja je tekla mimo glavnega mostu v Solčavi, pot pa je ubrala dobesedno skozi gostilno Zadružnik, ki je bila ravno pred poplavo delno obnovljena. Uničeno je bilo vse, kuhinja, vsi elementi, hladilniki, zamrzovalniki, jedilnica, pohištvo, skratka vse. Gostilno so na novo odprli šele februarja letos, kar je bil za družino Poličnik ogromen finančni zalogaj. Da bi se čim prej postavili na noge, zanje 25. junija organiziramo dobrodelno veselico, kakršne v Solčavi in širši okolici še ni bilo,« pravi domačin Jani Čerček iz ansambla Črna mačka.

»Solčavani smo med seboj zelo povezani, zato sem se tudi sam želel vključiti v pomoč. Ker se zavedam, da glasba združuje in povezuje, sem se s pomočjo članov skupine odločil za organizacijo veselice. Seveda pa ne bomo igrali samo mi, temveč smo v Solčavo povabili veliko najboljših slovenskih ansamblov, ki so se brez razmišljanja odzvali,« še pove Čerček.

In kdo bo igral na dobrodelni veselici, ki se bo začela že ob 14. uri? Modrijani, Raubarji, Veseli svatje, ansambli Vikend, Jureta Zajca, Zeme, Obisk ter Burjana. Čerček upa, da bo veliko ljudi izkoristilo praznični dan za obisk Logarske doline, Robanovega ali Matkovega kota, nato pa zapelo, se poveselilo in zaplesalo ob zvokih ansamblov.