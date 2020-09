Skrbijo za trse in sanjajo o dekletu (VIDEO)

Člani Ansambla Razplet prihajajo iz Haloz, kjer je doma tudi vinska trta. Zato ni čudno, da so Timi in Žiga Kmetec, Aljaž Hliš in Damjan Klemenčič letos pridno skrbeli za natanko sto trsov.

Osiromašeno leto

Fantje so nedavno posneli videospot za najnovejšo polko z naslovom Sanjač, ki jo bomo lahko slišali v oddaji Slovenski pozdrav še to jesen, saj se z njo potegujejo za finale Slovenska polka in valček – mlada generacija. V njej opevajo fanta, iz katerega so se vsi norčevali, ker si še ni našel primernega dekleta. A nekega dne jo je zagledal, sanjsko dekle, in si z njo predstavljal romantične trenutke. Vse je bilo popolno, kot v raju, dokler … se fant ni prebudil in ugotovil, da je o vsem le sanjal. In komu so v videospotu zaupali vlogo sanjača? Basistu, saj pravijo, da je bil on največji sanjač, dokler ni spoznal svoje, ki je v videospotu skupaj z njim odigrala glavno vlogo.Zato ni čudno, da so nastali pristni romantični posnetki, ki jih ni bilo treba prirejati. Timi in Tina sta se zgolj prepustila romantiki in ljubezni, ki ju povezuje. Kljub vsemu je bilo na snemanju zabavno, saj so Timija fantje nekako morali predramiti iz sanj, o čemer poje pesem. »In smo ga. Tako, da smo ga polili z vodo, ki je bila zelo hladna. Imeli pa smo en sam poskus, popravnega izpita ni bilo. Ta kader nam je odlično uspel, Timi pa je bil pošteno moker. A brez skrbi. Zanj je bila to dejansko osvežitev, saj je termometer tisti dan kazal kar 36 stopinj Celzija,« so nam zaupali razpletovci, ki se že pripravljajo na novo snemanje videospota. Za katero skladbo, pa še ne želijo izdati.»Je bilo pa to leto za nas precej osiromašeno z nastopi, saj nam jih je veliko odpadlo. Smo pa imeli več časa za druge stvari, tudi za delo v vinogradu,« se pošali Timi Kmetec, basist v ansamblu, ki ima več časa tudi za svoje dekle, s katero občudujeta lepote narave, se veliko sprehajata in planinarita. Harmonikarprosti čas najraje preživlja s svojo družino, prav tako v naravi, s hčerkicopa se rad odpelje kam s starodobnim motorjem znamke Puch.najraje preživlja prosti čas ob jezerih ali ribnikih, kjer lovi ribe, a jih nato tudi izpusti na svobodo, kitaristpa je še vedno samski, zato ima več časa za fitnes, kolesarjenje, druženje z gasilci, obenem pa je odličen žar mojster, zato fantje v njegovi družbi nikoli niso lačni. Do konca leta imajo namen posneti še tri nove skladbe, tako da jih bo leta 2021 dovolj za prvo zgoščenko.