Skrajno všečni serijski morilec Dexter se vrača kar dvakrat (FOTO)

Najbolj simpatični in skrajno všečni serijski morilec se vrača! In to s kar dvojnim odmerkom. Čeprav se je originalna serija Dexter po osmih sezonah odvrtela že pred desetletjem in so njegovi oboževalci vsaj malce prišli spet na svoj račun predlani s posebno novo sezono v obliki omejene serije Dexter: Nova kri, se bomo sedaj vrnili k začetkom.

Ubijal je s čutom za pravičnost in lovil le morilce, ki so ušli roki pravice.

Ustvarjalec Clyde Phillips, ki je načeloval že prvi štirim sezonam prvotne serije in nato tudi Dexterju: Nova kri, se bo namreč poglobil v Dexterjeva zgodnja leta, ko se je njegova morilska narava šele začela prebujati. Ob spin-off seriji Dexter: Orignis (Dexter: Izvor) pa se bo lotil še druge sezone Nove krvi, ki pa bo žaromete tokrat preusmerila v Dexterjevega sina Harrisona in njegovega Temnega sopotnika, ki ga - kot že njegovega očeta - sili v ubijanje.

Dexterja smo spoznali kot forenzičnega strokovnjaka miamijske policije, ki zna brati iz vzorcev razpršenosti krvi na prizoriščih zločinov. A to je bila njegova dnevna osebnost, medtem ko ponoči prestopi na drugo stran zakona in z izkrivljenim smislom za pravičnost teši svoje morilske vzgibe z ubijanjem morilcev, ki so ušli roki pravice.

Priljubljenega antijunaka Dexterja je igral Michael C. Hall.

V prihajajoči seriji Izvor pa bomo spoznali Dexterja, še preden je stopil na morilsko pot, kot sveže pečenega diplomiranca, ki se ravno pridruži miamijskim možem v modrem. »Videli bomo njegov postopni prehod v maščevalnega morilca, seveda pa bo levji delež posvečen tudi njegovi družini, očetu Harryju, ki ga usmerja in mu priuči etični kodeks ubijalca, ter tedaj še najstniški sestri Deb,« so zapisali pri Showtimu, ki razvija serijo. Kdo se bo prelevil v mladega Dexterja in preostale like, ki jih poznamo, še ni znano.

Enkrat ni nobenkrat, pravijo, zato se bomo tudi Dexterja lahko naužili z dvojno mero. Prišlo bo namreč tudi nadaljevanje prej omejene desetdelne serije Nova kri, ki se je predlani sklenila z Dexterjevo smrtjo. Ubil ga je njegov sin Harrison, ki kot oče ni mogel zadušiti morilskih vzgibov, ki so se v njem rodili, ko je bil kot dojenček priča brutalnemu umoru svoje mame, ki je postala žrtev serijskega morilca trojice (Trinity).

V novi sezoni se kot Harrison vrača Jack Alcott in bo zakorakal po očetovih stopinjah pravičniškega morilca, ki si za žrtve izbira zgolj izmečke človeške družbe, ki so ušli roki pravice. S tem morda še ne bo konec Dexterjeve franšize, saj se pri Showtimu poigravajo tudi z idejo, da bi pokazali zgodbe najbolj ikonskih likov prvotne serije, med katerimi sta nedvomno morilca Trojica in Ice Truck Killer.