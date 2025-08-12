Škofje presenetil žirijo v Števerjanu: »Led smo prebili!«

Na nedavnem festivalu v zamejskem Števerjanu je bil med enajstimi debitanti tudi ansambel Škof, katerega začetki segajo v leto 2020. Svojo glasbeno pot so začeli kot trio, leta 2022 pa so k sodelovanju povabili še klarinetista in trobentača in se razširili v kvintet. Danes ga sestavljajo vodja in harmonikar Aljaž Nagode, basist in baritonist je Štefan Čepon, kitarist Tim Majer, klarinet igra Klemen Škof, trobento Marcel Kavčič, bobnar in mojster na diatonični harmoniki je Urh Jarc, najlepši del ansambla pa je njihova pevka Teja Škof. Člani prihajajo iz okolice Horjula, ime pa so si nadeli po gostilni v Zaklancu, ki se imenuje Pri Škofu. Tam so se mladi fantje pogosto družili in prepevali ter sklenili, da ustanovijo ansambel.

53. festival je bil letos v Števerjanu.

V času koronavirusa so bili prisiljeni v mirovanje, ko so se začele stvari umirjati, pa so se dela lotili zelo resno. Pred dvema letoma so javnosti predstavili prvo lastno skladbo, polko z naslovom Objemi me, s katero so hitro osvojili oboževalce. Lani so posneli drugo avtorsko pesem, prav tako polko z naslovom Naj veselje živi. Očitno so jim polke usojene, saj tudi njihova tretja avtorska skladba zveni v ritmu polke, njen naslov pa je Moj ljubček. Njena avtorja sta Vera Šolinc, ki je napisala besedilo, ter Martin Juhart, ki je skomponiral melodijo.

»Dva meseca pred nastopom smo imeli nekaj več vaj.«

Navdušili so komisijo. FOTOGRAFIJI: Mojca Marot

Z njo so se člani ansambla Škof prijavili na letošnji 53. festival v Števerjanu, nastopili so kot prvi. Najprej so zaigrali skladbo iz zakladnice, izbrali so valček Pod cvetočimi kostanji Ansambla bratov Avsenik, zatem še polko Moj ljubček. Komisijo so navdušili, saj jim je namenila tretjo nagrado festivala, s čimer so se za vedno vpisali v zgodovino Števerjana kot eni od nagrajencev. Kot so nam zaupali takoj, ko so končali nastop in prišli z odra, so imeli nekaj treme, a očitno je ta hitro izpuhtela in so nastop opravili vrhunsko. »Led smo prebili, smo pa imeli dva meseca pred festivalom nekaj več vaj,« nam je zaupal vodja ansambla Aljaž Nagode.