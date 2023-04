Škandal: znani Slovenec si je zaradi seksi Tine prislužil cenzuro (FOTO in VIDEO)

Dejan Krajnc, ki je na glasbeno pot stopil s Poskočnimi muzikanti, danes pa ustvarja pod umetniškim imenom Dejan Dogaja, je znova dodobra pretresel slovensko sceno. 29-letnik je namreč v svet poslal barvit videospot za pesem Pomaranče, s katerim pa je takoj ob izidu dvignil nemalo prahu. V njem ne manjka žgečkljivih prizorov, za katere je poskrbela vroča temnolaska Tina Dukič, in čeprav gre pri vsem skupaj le za zabavo, so nekateri njegov videospot označili za prostaškega. Dejan poudarja, da je treba na vse skupaj pogledati z malce drugačnimi očmi. »Tako dolgo sem javnost dražil z novim videospotom, da so ga nekatere slovenske televizijske hiše prepovedale, saj naj bi bil preveč hud, oranžen in erotičen. Doslej sem imel sicer manjše težave, a takšne cenzure še nisem doživel,« se zasmeji priljubljeni glasbenik, ki pa si zaradi odpovedanih predvajanj na malih zaslonih ne beli las.

Pesem je naslovil Pomaranče, v njej pa prepeva tudi o tem, da lepotico rad vidi plesati golo.

»V filmih brez težav gledamo nasilje, alkohol, orožje in veliko erotike. Ta videospot je namenjen zabavi in vse, kar počnemo, je dvoumno. Določene poteze lahko dojemamo kot neko seksualno dejanje, a ko stvari pogledamo pobliže, nam je jasno, da Tina denimo opravlja le gospodinjska opravila. Želeli smo si, da bi se ljudje ob videospotu zabavali in se nasmejali,« še doda Dejan. Pravi, da sam nikoli ni imel nič proti goloti, ki jo je danes na družabnih omrežjih ogromno, poleg tega pa si želi, da bi ljudje tudi besedilo pesmi jemali malce bolj sproščeno.

Zaradi takšnih prizorov so nekatere televizijske hiše Dejana cenzurirale. FOTOGRAFIJE: Arhiv izvajalca

»Danes, ko ima vsak dostop do spleta in ko se zlobni komentarji kar vrstijo, velikokrat slišim, da mi, ki ustvarjamo komercialno glasbo, nismo glasbeniki, da je glasba postala cenena in da so besedila smešno neumna. Zavedati se moramo, da vsaka pesem ni za vsako priložnost pa tudi za vsak okus ne. In prav je tako. Moja glasba in glasba drugih glasbenikov, ki igramo predvsem na veselicah in zabavah, se razlikuje od tistih, ki igrajo na koncertih. Zakaj? Ker z neko pesmijo in videospotom vedno nagovarjam svojo ciljno publiko, tiste, ki si želijo zabave do jutranjih ur. In ta glasba ni glasba za globoko razmišljanje o sebi, za žalovanje in tako naprej. Je glasba za zabavo, ki si jo zavrtiš takrat, ko ti ni treba razmišljati o ničemer,« še pove Dejan, ki je v snemanje videospota poleg zapeljive temnolaske Tine vključil tudi svojo novo ljubezen – kodrastega bišona Henrija, ki ga spremlja na vsakem koraku.