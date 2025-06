Ska, punk in reggae vročica v središču Ljubljane! Legendarni Mad Caddies znova na odru Gale Hale

Ko se temperature dvignejo in mesto zaživi v ritmih poletja, se priložnost za glasbeno ohladitev ponuja v najboljši možni obliki – s koncertom legendarne skupine Mad Caddies. V sredo, 2. julija, zvečer, ko bo sapica vetra v laseh še posebno dobrodošla, se bo na odru Gale Hale ponovno odvila prava glasbena poslastica.

Takrat še dokaj mladci iz Kalifornije so bend ustanovili leta 1995. Njihova glasba je edinstvena mešanica skaja, punka, reggaeja, duba, jazza in rocka, kar jih loči od številnih drugih na sceni. S svojo energijo, humorjem in izvirnim slogom so osvojili poslušalce po vsem svetu. Ves čas pa ostajajo zvesti svojemu energičnemu in strastnemu pristopu do ustvarjanja in nastopanja. Njihov recept za dolgoživost na sceni? Preprosto – brez drame. Kot pravijo sami, se tako dobro poznajo, da jim življenje na tesnem tour busu ne povzroča težav, temveč prinaša še več zabave, povezanosti in ustvarjalnosti. Manj drame, več ljubezni – to je njihovo vodilo.

Zvok Mad Caddies je edinstvena zmes različnih žanrov od dixielanda, skaja, punka in reggaeja do popa. Njihov album Dirty Rice je nastal v sodelovanju s Fat Mikom iz skupine NOFX, ki je pomembno prispeval k izboru skladb, ki so se znašle na končnem izdelku. Skupina z vsako novo izdajo išče svežino, ne da bi pri tem izgubila svojo prepoznavnost.

Mad Caddies se enako udobno počutijo na velikih festivalih kot na intimnih punk večerih, in prav ta vsestranskost jih dela tako posebne. Pod okriljem založbe Fat Wreck Chords so postali ena ključnih skupin ska punk vala. Po vseh letih ustvarjanja in nastopanja ostajajo zvesti svojim koreninam, hkrati pa eksperimentirajo z novimi vplivi, kar jih ohranja sveže in relevantne. Mad Caddies so sinonim za zabavo, ustvarjalnost in nepozaben glasbeni slog. In prav to bodo bržkone spet dokazali na Letnem vrhu Gale Hale na Metelkovi v Ljubljani.