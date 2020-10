Sintropija Luke Kuharja in Marka Petrička

Pesem Jezdec je prvi singel obsežnejšega glasbenega projekta, ki sta ga njegova avtorja, Luka Kuhar in Marko Petriček, poimenovala Sintropija. Njene zakonitosti je med prvimi na svetu raziskoval dr. Andrej Detela, slovenski fizik, izumitelj in filozof. Sintropijo je označil kot naravno težnjo sistemov, tudi družbenih, po večji urejenosti, sozvočju in harmoniji. Sintropijski zakon je nasproten entropiji in spreminja pogled znanosti na usodo vesolja. Vesolje ne drsi v vedno večji kaos in propad, saj je sintropija princip, ki drži ravnotežje med redom in neredom v naravi in družbi. »S prvim skupnim singlom Jezdec sva želela ...