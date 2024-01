Sin izdelovalca harmonik poje, dobro se znajde v pop zabavni zvrsti

Metod Munda je 20-letni mladenič iz Prerada pri Ptuju, ki se z glasbo in petjem ukvarja že od svojega sedmega leta starosti. Kar niti ne preseneča, saj prihaja iz znane glasbene družine Munda, njegov oče Zlatko Munda je znani izdelovalec harmonik in drugih instrumentov.

V očetovem podjetju pa je zadnje leto zaposlen tudi Metod, ki pa ga močno privlači predvsem petje. »Petje me je veselilo od mladih nog, zato sem si zaželel obiskovati tudi vokalno šolo Arsana, kjer sem se solopetja učil dve leti. Nadaljnjih sedem let pa sem ga izpopolnjeval v glasbenem studiu Osminka. Končal sem tudi nižjo glasbeno šolo in sedem let igranja klavirja,« pove simpatični mladenič, ki je doslej obiskal že več mednarodnih pevskih tekmovanj na Malti, v Romuniji, Srbiji, Makedoniji in seveda pri nas. In na njih osvojil prva mesta in nagrade kot obetaven pevec.

Obetavni mladi pevec iz okolice Ptuja je na več mednarodnih tekmovanjih prejel nagrade.

Še posebno ponosen

Pred tremi leti je posnel svojo prvo skladbo v sodelovanju z založbo Menart Records, katere naslov je Ko se zberemo. Glasbo in besedilo zanjo je ustvaril Kevin Koradin, v njej pa Metod Munda poje o tem, kako smo v času korone vsi komaj čakali, da se spet zberemo na kakšnem žuru in se poveselimo drug z drugim.

Njegova druga skladba se imenuje Mana. »Je ljubezenska pesem, ki opeva, kako se dve osebi združita in imata radi. V njem sem še posebno želel poudariti občutke, za katere menim, da jih poznamo vsi, kadar smo zaljubljeni,« pravi Munda.

Predlani poleti je nastala pesem z naslovom Plešem rad, sledila je pesem Hočem naprej. Na slednjo je še posebno ponosen, saj jo je ustvaril priljubljeni Žan Serčič, v njej pa opeva, kako je treba v ljubezni včasih iti naprej in se ne ozirati nazaj. »Najnovejšo, peto skladbo sem izdal pred par meseci, ta pa zveni v srbskem jeziku in balkanskem pop/trep stilu. Naslov je Nisi kriminal, ustvaril pa jo je Relja Jakovljević,« nam še zaupa simpatični Metod Munda, ki je po izobrazbi ekonomski tehnik, a še vedno razmišlja tudi o študiju.

Čeprav so njegovi starši bolj doma v narodnozabavni glasbi, pravi, da se sam bolje znajde v pop zabavni zvrsti.