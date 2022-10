Simpatico tokrat nostalgičen (VIDEO)

Štajerec Rok Vilčnik iz zasedbe Simpatico je na glasbeni trg znova poslal pesem, ki se sklada z njegovim imenom in slogom ter gre zlahka v uho, sploh nostalgične pa še kako poboža po duši. Sentimentalen spomin na čas, ki je minil, je zajet v skladbi Vsi ti davni, lepi dnevi​. Simpatico spomni na čas, ki je minil, na stvari, ki so se dogajale pred tremi desetletji, na že pozabljen telefon na žico, fotografije na papirju, na služenje vojaškega roka, mladinske sobe, dan mladosti.

»Ja, čas je radirka, a za njo ostaja sled – naš spomin. In ta je najbolj dojemljiv takrat, ko ga uporabimo za nanose barv v pesmi,« sporoča Mariborčan, ki nas z novo pesmijo za nekaj minut premakne v dogodke in kraje, o katerih poje. In če čas marsikaj zabriše, nekaj ostane, ljubezen je tista večna stalnica. Tudi hrepenenje se ne more izbrisati s tega čudovitega mehkega diska, ki se mu reče srce. Pesem spomni na sled neke davne ljubezni, ki se je zgodila na dvorišču blokovskega naselja v Mariboru v nekem davnem času, za katerega se zdaj zdi, da smo ga sanjali. In kot poje pesem, smo takrat resda živeli lepo počasi, a pravo osebo si tudi takrat lahko imel še prehitro rad.

Avtor glasbe je član Simpatica, kitarist Marko Zaletelj, ki je odigral tudi polnokrvni virtuozni solo, besedilo je delo pevca in pesnika Roka Vilčnika, ki je besedilo tudi zapel. Seveda pa sta sodelovala še standardna člana glasbene družine Simpatico, basist Luka Herman Gaiser in bobnar Jože Zadravec. Na posnetku sodelujejo še Nuša Bezjak kot stranski vokal, Igor Bezget z akustično kitaro in Sebastijan Duh, ki je zaigral na klavir in je aranžer ter glasbeni producent pričujočega komada.