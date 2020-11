Simpatico s Sinico za vse, ki jih več ni

Mešanica

Video posnet na Trinidadu

Pesem spremlja slikokaz, videospot, posnet v eksotičnem okolju najlepšega kubanskega mesteca Trinidad. Ustvarjalci so se želeli izogniti turistični podobi Kube in ujeti del vsakdanjika njenih prebivalcev, vključno z njeno pisano arhitekturo. Video je režiral priznani kubanski fotograf Yram Marrero Jiménez. Kamero je vodil David Y. Marrero Boada, montažni del pa je opravila Isabel Yeny Boada Garcia.

Sinica

Zapoj za tiste, ki jih ni,

njim smo dolžni te stvari.

Poj za solze in za smeh

in za bisere v očeh.

Člani ustvarjalnega tria Simpatico – skladatelj, pesnikter aranžer in glasbeni producent, ki je hkrati izvrsten jazz pianist – so na naši glasbeni sceni zaslužni za več nepozabnih pesmi, med katerimi zagotovo poznamo Objem ansambla Papir in Metuljeskupine Pliš.Tokrat se predstavljajo z novim izdelkom, ki bi ga lahko označili kot indie rock ali kot mešanico več zvrsti, ki spominja na zvok 50. in 60. let. Besedilo z ljudskim baladnim vzdušjem in motiviko učinkuje magično in ritualno.Pripoveduje zgodbo mladega pevca, ki mu je mati ob prvih korakih v glasbeno šolo podarila ptico, ki pa sta jo takoj spustila na prostost. Ta dogodek ga zaznamuje za vse življenje.Kot pravi Rok Vilčnik, je ptica simbol utesnjenosti človeka zaradi družbenih pravil in norm, ki jo lahko presežemo samo s pomočjo umetnosti. Hkrati je to pomnik naše minljivosti, zato pesem Sinica posveča svoji mami in vsem tistim, ki jih ni več z nami, a jih lahko še vedno čutimo in slišimo v vsakodnevnem dihanju narave.