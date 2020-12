Silva je bila za Iva Mojzerja prva

Pozneje se je sicer pojavila želja, da bi bil pilot, vendar nisem bil sposoben hoditi po ravni črti. Ostala je samo glasba.

Ivo Mojzer na Slovenski popevki leta 1970 FOTO: OSEBNI ARHIV

Pri šestih letih je dobil harmoniko silvo in življenje se mu je obrnilo na glavo. Gledal jo jo z odprtimi usti, bil je nepopisno srečen, ne bi je zamenjal za nič na svetu.»Po enem mesecu sem že igral sedem, osem melodij in se vpisal v nižjo glasbeno šolo. Pozneje se je sicer pojavila želja, da bi bil pilot, vendar nisem bil sposoben hoditi po ravni črti. Ostala je samo glasba. V srednji glasbeni šoli je nastala težava, saj v učnem načrtu ni bilo harmonike, ker nismo imeli poznanstev, mi je tako ostal le fagot.Na začetku je bilo grozno, po urah in urah vadbe pa sem že preigraval The Beatles in Rolling Stones. Nato je prišel dan, ko so na šoli potrebovali bobnarja, poskusil sem, profesor je bil navdušen in usoda je bila odločena. No, zapečatena,« pravi 72-letni, ena redkih slovenskih pravih glasbenih legend.Zdaj pa ...»Takole je vse skupaj,« pripoveduje slovenska glasbena legenda za današnjo tiskano izdajo Nedeljskih novic: »The Beatles so bili moja prva tuja glasbena skupina, ki me je že kot trinajstletnika popolnoma navdušila ter očarala in njihov oboževalec ostajam vse do danes. Beatli ter njihov način igranja, petja, vse to me je očaralo in zasvojilo. Tako da zaigrati njihove hite na harmoniki je bila pravzaprav realizacija moje dolgo odložene želje, harmonika pa je itak vseskozi moja zvesta spremljevalka od otroških let. Kot bobnar sem jo moral pozneje pri različnih skupinah (Biseri, Ambasadori, Kameleoni, Indexi) za nekaj časa odložiti v kot, spet pa sem segel po njej v času nastajanja moje pevske kariere. Vsako novo pesem sem se najprej začel učiti tako, da sem melodijo zaigral na harmoniko.«Zdaj je Ivo izdal novo ploščo, za njo pa izbral in s harmoniko odigral priredbe nekaj njemu zelo dragih hitov žal že pokojnegaKaj mu je Dragojević rekel, ko je prvič slišal, kako igra harmoniko, kdaj mu bo založba Helidon izdala ploščo z uspešnicami in še marsikaj zanimivega pa pišemo v tiskani izdaji Nedeljskih novic.