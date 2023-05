Šifrerju nagrada za življenjsko delo

Nagrade za posebne dosežke preteklega leta na področju slovenske popularne glasbe je kulturnoumetniško društvo Zlata piščal podelilo devetič, tokrat v Mariboru v sodelovanju z Mestno občino Maribor, Lutkovnim gledališčem Maribor in Kulturno četrtjo Minoriti.

Dogodek je bil v Sodnem stolpu v Mariboru.

Novomeška skupina MRFY je prejela nagrade v kar treh kategorijah – za izvajalca leta, album leta Use in skladbo leta Angeli. Primorska izvajalka Masayah je postala novinka leta, pevec, kantavtor in skladatelj zabavne glasbe Andrej Šifrer pa je prejel nagrado za življenjsko delo.

Šifrerju, ki je užival v družbi življenjske sopotnice Mirjam, je čestital tudi odgovorni urednik Radia City Bor Greiner.

Še vedno ga kličejo

»Poklic ni tisto, za kar se izšolaš, temveč je poklic tisto, za kar si poklican. In mene še vedno kličejo,« je ob prejemu nagrade povedal Šifrer in dodal: »Maribor je prvi sprejel Šifrerja, in zdaj smo tam, kjer se je vse začelo.« Drugič v zgodovini podeljevanja zlatih piščali so šle nagrade v treh kategorijah istemu izvajalcu. To je nazadnje uspelo Siddharti leta 2019, so sporočili organizatorji.

Novomeška skupina MRFY je nagrade prejela v kar treh kategorijah.

»Izvajalec leta mora imeti cel komplet, dobre komade, dobre koncerte, dobro vizualno podobo, dober album in da je angažiran v neki splošni zavesti ljudi,« so na podelitvi povedali člani nagrajene skupine MRFY. Novinka leta je povedala, da je nagrada zanjo velika motivacija za delo v prihodnje. »Na mojo glasbo in na album, ki sem ga gradila skozi tri leta, odkar me je zapustil oče, je zelo vplival prav on. Vse to delam zanj. Za vse nas. To bo ostalo za nami,« je povedala Masayah.

Masayah je postala novinka leta.