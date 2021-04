Siddharta se ponavlja

Siddharta se je po dolgem koncertnem omejevanju vrnila z vso močjo. Pot jih je vodila v okolje, kjer so lahko odprli vse ventile in v živo spustili vso pozitivno energijo nazaj med svoje poslušalce.



Prvo poglavje se je zgodilo 20. marca ob enakonočju, ko se dan in noč najprej zazibata v ravnotežju, potem pa se tema začne umikati svetlobi in se prebudi narava.



Zaradi velikega povpraševanja po ponovitvi spletnega dogodka Novi Svet: Enakonočje, ki se je odvijal v živo iz Noordung Centra v Vitanju, je padla odločitev, da se ta navzlic vsemu vseeno zgodi.



Tokratna ponovitev prenosa se bo zgodila v soboto, 10. aprila, ob 21. uri in bo res neponovljiva, saj novih ponovitev ne bo. Če si dogodka niste ogledali prvič, je zdaj to vaša edinstvena priložnost.

