»Tole je res nepozaben koncert! Streho Citycentrove garažne hiše smo spremenili v prizorišče velikega koncerta, ki smo ga vsi res težko čakali in si ga zelo želeli. Vrhunska glasba nastopajočih, odlična organizacija in ne nazadnje čudovita energija publike je tisto, kar je naredilo večer enkraten in nepozaben. Med občinstvom je bilo opaziti veliko družin, ki so želele svojim otrokom predstaviti najboljšo slovensko rock glasbo in se zabavati skupaj z njimi,« je po edinstvenem glasbenem dogodku v Celju povedala center menedžerka Citycentra Darja Lesjak.



Prvič so namreč koncert priredili na strehi tega največjega nakupovalnega središča v Celju, poleg nastopov dveh skupin, ki sta zmagali na letošnjem natečaju Cityband, pa so organizatorji povabili tudi vrhunsko akustično skupino Siddharta. A prvi so bili na vrsti zmagovalci natečaja natečaja Cityband za leti 2020 in 2021. Sthenge so Cityband 2020 po izboru poslušalcev, Hogminister je lani izbrala strokovna komisija. Letos so poslušalce najbolj navdušili celjski Pižoni, ki so zato prejeli darilne bone Desetak v vrednosti 500 evrov, medtem ko je strokovno komisijo prepričala novomeška skupina Strawberry Blondes, ki je prejela za nagrado dva snemalna dneva v profesionalnem studiu.



Za sproščen poletni ambient na strehi Citycentra v času koncerta so poskrbeli tudi gostinski ponudniki. Obiskovalci so lahko uživali ob dobri glasbi, hrani in pijači. Še preden je Siddharta popeljala publiko med zvezde, so člani skupine pred prodajalno Big Bang podpisovali plošče in delili avtograme. Po koncertu so šli člani skupine tudi med publiko, se z njimi fotografirali, zabavali in delili podpise.

