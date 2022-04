Siddharta in Laibach na ptujskem volilnem molku (FOTO)

Dve najbolj karizmatični slovenski glasbeni zasedbi zadnjih 40 let, pionirji Laibach in danes že več kot mladinci Siddharta, sta minuli konec tedna, ko je v podalpski deželici nastopil volilni molk, dodobra ogreli območje najstarejšega slovenskega mesta in poskrbeli, da se vsaj ta dva dneva ni nihče pogovarjal o politiki in o šovu na predvolilnem soočenju. Siddharta je v petek nastopila v Green Laku, kjer je pred razprodanim šotorom žgala tako močno in sunkovito, da je zmanjkalo elektrike, Laibachi pa so se v fantastičnem Dominikanskem samostanu na Ptuju vrnil h koreninam s projektom Laibach igra Laibach, kar je pomenilo, da uspešnic, ki jih pozna širša množica, niso igrali.

Je pa po dolgem času vodja zasedbe Jani Novak ponovno stal na odru z ekipo. »Za nekatere morda presenečenje, za nas, staro gardo, ki smo jih pred 30 in več leti gledali kot študentje v Ljubljani v živo, jih požirali, ker je to bilo nekaj novega, nekaj povsem drugega, nekaj kontroverznega oziroma šokantnega. Lepa vrnitev v tisto obdobje,« je strnil misli Marjan Bone, frontman nekdanje skupine KvinTon. Miran Pustoslemšek, vodja Enote za forenzično psihiatrijo in kulturni antropolog UKC Maribor, ki je na koncert skupine Laibach pripeljal tudi svojo psičko Sharon, sicer pa ne izpusti nobenega njihovega performansa na Štajerskem, pa je poudaril, da je to tisti pravi in čisti rokenrol, ki ga je treba negovati.