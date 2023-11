Shakiri se po latinskih grammyjih obetajo neprijazni časi

Latinski Grammyji so Shakiro bogato nagradili, prejela je kar tri kipce, tako tudi glasbenica Karol G, njun uspeh pa so pospremili številni zvezdniki z Antoniem Banderasom na čelu, ki je dohodek povezoval.

Dotaknila se je propadlega zakona

V večini kategorij so slavile dame, Shakira in Karol G sta tako skupaj prejeli nagrado za najboljši urbani nastop, nekdanja žena slovitega nogometaša Gerarda Piqueja pa se je ozaljšala še s kipcema za najboljšo pesem in za pop pesem. V eni od nagrajenih skladb je razkrila podrobnosti propadlega zakona, tega pa se je dotaknila tudi med zahvalnim nagovorom, ko je namignila na naporno minulo obdobje in trenutke, ki jo še čakajo: med drugim težave z davčnimi olajšavami v Španiji, ki bi epilog utegnile doživeti že prihodnji teden.

Za podporo se je zahvalila tudi španskemu občinstvu v Sevilli, mimogrede, nagrade so prvič v zgodovini delili zunaj Latinske Amerike.

Po slavju in kariernih uspehih se Shakiri znova obetajo neprijazni časi. Že danes se bo namreč morala oglasiti na sodišču v Barceloni, kjer ji bodo začeli soditi zaradi davčne utaje, in sicer naj bi dacarjem prikrila več kot 14 milijonov evrov. Glasbenici, ki živi v Kolumbiji s sinovoma, grozi osem let zapora in kar 24 milijonov evrov kazni.