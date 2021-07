Shagadelična mladina

V glavni vlogi v videospotu se je znašla lepotica Laura Medle. FOTO: arhiv skupine

Mlada dama se znajde v ekstazi poželenja.

Skupina Joker Out, prejemnica zlate piščali za glasbenega izvajalca leta 2020, predstavlja nov videospot in pesem z naslovom A sem ti povedal, ki so jo pred dnevi zaigrali in zapeli tudi na odmevnem koncertu v Postojnski jami. Avtor besedila, glasbe in prvi glas pesmi v slogu hiphopa je»Dozorela je šele, ko se je preselila v prostor za vaje in se vpela v aktualen aranžma. Besedilo je iskreno priznanje ljubezni in brezsramno izkazovanje naklonjenosti ljubljeni osebi,« je povedal avtor.indodajajo, da so z njo odkrili nič manj kot novo glasbeno različico samih sebe. Še bolj intimno, izpovedno in dramatično kot do zdaj, a vseeno pristno shagadelično rockovsko, se pravi zelo drzno.»Čeprav je pesem zaradi premišljenega aranžiranja nastajala dolgo, smo vse od začetka, ko nam je Bojan prvič pokazal akustično verzijo, vedeli, da je nekaj posebnega in kako mora zveneti,« so še povedali fantje. Da vse res zveni tako, kot mora, je poskrbel tudi prekaljeni producent, s katerim vroči mladinci ustvarjajo svoj prvi album. Zagotovo bo izšel še letos.»Videospot nas pelje v fantazijski svet mlade dame, ki se ji pred očmi odvije edinstveno doživetje shagadelic performansa skladbe skupine Joker Out. Ujeta med stvarnost in domišljijo se v rockovskih ritmih znajde v ekstazi poželenja, dokler ji ta ne izpuhti izpred oči,« je o izdelku povedal zadnje čase eden najbolj iskanih domačih režiserjev