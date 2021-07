Sex Pistols netijo anarhijo na sodišču

Ali je zgodbo o Sex Pistolsih mogoče posneti brez njihove glasbe? FOTO: cover Images

V manjšini

Sem Johnny Rotten, in kdor se bode z mano, bo potegnil krajši konec.

Glasbeno osiromašil Krono Ni prvič, da je Rotten preprečil uporabo katere njihovih skladb v filmske ali televizijske namene. On naj bi namreč bil tisti, zaradi katerega v Netflixovi seriji Krona niso uporabili bendovega zimzelenega hita God Save the Queen, česar preostali člani bivših Sex Pistols niso dobro prenesli.

Bili so tisti nezadovoljni mladci, ki so sredi 70. let prilomastili na odre in skozi pesmi na vse grlo kričali svoj gnev in bes, uperjena proti vsemu, kar je tedanja vsaj na zunaj vselej uglajena britanska družba predstavljala in zagovarjala.»V tem trenutku sta se britanska družba in kultura spremenili za vselej. To je bil trenutek skupine Sex Pistols,« je režiserorisal ustanovitev skupine, ki je na britanskih tleh zanetila punk revolucijo, kot tisti prelomni trenutek, ki je za vselej spremenil britansko družbo in kulturo. Njihovo zgodbo se je odločil prenesti na filmski trak, a še preden bi ta v formatu šestdelne serije prišla do ljudi, že so člani nekdanje punkovske skupine vnovič razburkali valove in zanetili prve iskrice anarhije.A ne več na koncertnih odrih kot pred desetletji, pač pa so svojo jezo prenesli v sodno dvorano. In ta tokrat ni usmerjena proti širši družbi, pač pa kar proti njim samim. Kitarist, na čigar knjižnih spominih bo temeljila prihajajoča Boylova stvaritev, ter bobnarsta v zatožno klop namreč zvlekla prvi glas njihove nekdanje skupine, ki je morda bolje poznan kot, ker se je ta Boylu odločil prepovedati uporabo njihove glasbe v seriji o skupini.V kratki, a nadvse eksplozivni karieri so svetu dali nekatere kultne pesmi, kot so Anarchy in the UK, God Save the Queen in Pretty Vacant. Pesmi, v katerih je utripal njihov uporniški in prevratniški duh in brez katerih bi bilo njihovo zgodbo praktično nemogoče povedati.Pa vendar Rotten ni pripravljen prepustiti pravic za uporabo skladb v seriji, v veliki meri zato, ker je prepričan, da ga je Jones v svojih spominih orisal v nadvse nelaskavi, že sovražni luči. Kitarist ga je namreč opisal kot nadležnega mulca, ki je vedno želel le več in več. Drugi udarec Rottnu pa je sledil, ker je bil scenarij za serijo spisan brez njegovega soglasja, pa tudi pri izbiranju igralca, ki ga bo upodobil, ni imel nikakršne besede. Zato se je zdaj, morda skoraj kot manjše maščevanje, odločil, da bo Boylu dovolil uporabo pesmi benda le, če bo tako odredilo sodišče.»Če mislite, da me boste lahko tako poteptali, kot bi ne bil nihče, se pošteno motite. Ne bo šlo brez boja,« je dejal. »Sem Johnny Rotten, in kdor se bode z mano, bo potegnil krajši konec. Jaz sem tisti, ki je ustanovil bend. Jaz sem pisal besedila. Jaz ustvarjal našo podobo!« Toda bentenju navkljub sta Jones in Cook prepričana, da bosta zmagala, saj da je zakon na njuni strani.Po pogodbi iz leta 1988 o glasbenih pravicah namreč odloča večina benda, Rotten pa je v manjšini. Edini pravzaprav, saj sta soglasje podala tudi že nekdanji basistin upravljavec zapuščine pokojnega