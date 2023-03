Severni medvedi so premagali Toma Cruisa

Podelitev oskarjev je v svetu filma verjetno najpomembnejši dan v letu. Tom Cruise je eden največjih hollywoodskih zvezdnikov. Njegov zadnji film Top Gun: Maverick pa je z več kot milijardo in pol dobička v kinoblagajnah postal drugi najbolj dobičkonosni film minulega leta (in največji finančni hit Cruisove plodovite igralske kariere), ki je v oskarjevsko dirko stopil s šestimi nominacijami, tudi najpomembnejšo za najboljši film.

Top Gun se je potegoval za šest oskarjev. Dobil je enega. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Toda kljub vsemu temu se Cruise ni sprehodil po letos šampanjsko obarvani preprogi oskarjevske podelitve. Po nekaterih govoricah zato, ker se je želel ogniti morebitnemu neprijetnemu srečanju z bivšo ženo Nicole Kidman. A drugi, verjetno nekoliko verjetnejši razlog njegove odsotnosti so bile delovne obveznosti. Na drugi strani Atlantika, v negostoljubni norveški pokrajini severnih medvedov, je namreč nadaljeval snemanje zadnjega dela iz megauspešne filmske franšize Misija nemogoče.

3000 severnih medvedov živi na območju, kjer želi Cruise snemati.

Tom Cruise je v Misiji nemogoče kot agent Ethan Hunt že šestkrat rešil svet in vselej dokazal, da zanj nobena misija ni nemogoča. A ko se je hollywoodski težkokategornik, ki pri franšizi že vse od začetka leta 1996 sodeluje tudi kot izvršni producent, lotil še sklepnega dejanja v dveh filmskih nadaljevanjih, je prvič naletel na očitno nepremostljivo oviro. Na odločenost Norveške, da zavaruje svoje naravno okolje.

Tom Cruise obožuje kaskaderske točke s helikopterji. FOTO: Promocijski material

Lokalne oblasti Spitzbergov, otočja v arktičnem morju, ki velja za svetovno prestolnico severnih medvedov, je namreč poskušal prepričati, da bi mu zavoljo filma dovoliti tam pristati s 30 helikopterji. A kljub obljubam, da s hollywoodsko megaprodukcijo ne bodo (preveč) zmotili arktičnega divjega življenja, je bil spitzberški guverner Lars Fause za Cruisa pretrd oreh. Dovoljenja ni dobil. Oglasila se je tudi ena tamkajšnjih vodilnih okoljevarstvenic Kristin Heggelund, da preprosto želijo ohraniti to skoraj povsem nedotaknjeno naravno okolje, »obisk je možen zgolj tako, da se po nepotrebnem ne zmoti tamkajšnjih ljudi in živali«. In kot bi zavrnitev ne bila dovolj, je Cruise od Norveške dobil še eno klofuto. Minister za kulturo mu namreč ni namenil sredstev, ki jih kot spodbudo običajno dobijo produkcijske hiše za snemanje v njihovi državi.

Prvi del prihajajoče Misije nemogoče (Dead Reckoning: Part One) prihaja v kina že junija, drugi del pa predvidoma leto pozneje.

Spitzbergi so sicer postali želena snemalna lokacija, tam so se vrtele tudi kamere Jamesa Bonda: Umri kdaj drugič. »Toda moramo pomisliti na hrup in vse drugo, kar s seboj prinesejo helikopterji,« se je oglasil Marc Wolf, kaskaderski pilot helikopterja, ki je v preteklosti že sodeloval s Cruisom, za katerega pravi, da so mu ljubše vratolomne norije s helikopterji kot na snežnih saneh kot v Jamesu Bondu.