Severinin bojni krik: pesem ni ravno vsakdanja

Severina je ena tistih glasbenic, ki premikajo meje regionalne pop kulture. To velja tudi za sveže izdano skladbo Pumpaj, Seve brate. Tudi tokrat združuje humor, družbeno sporočilo in vizualno estetiko.

Pesem ni ravno vsakdanja, z močnim ritmom in duhovitim sporočilom opolnomoča ženske z omenjanjem moških slabosti. »Gre za neke vrste sporočila vsem, ki mislijo, da ženska ne ve, kaj hoče. Ve, glasno, jasno in z ritmom, ki zadene točno v središče. Gre za pesem s tako veliko dozo energije, ironije in ženske moči, da nekaterim ne bo pomagal niti sfigmomanometer. Slednje pomeni, ko ti gre moški na živce, mu ti dvigneš pritisk, in ne obratno,« pravi Severina in doda, da je to pesem za vse, ki niso majhni možički.

»Ko ti gre moški na živce, mu ti dvigneš pritisk, in ne obratno,« pravi. FOTO: Dallas Records

Videospot, ki ga je ustvarila produkcijska ekipa Fabrika Sarajevo, uporablja kadre iz filmov, starih okoli sto let, in ustvarja izvirno povezavo med preteklostjo in današnjim bojem za pravice žensk. Arhivski filmski prizori, mojstrsko vključeni v sodobni ritem, videospotu dajejo edinstven retro šarm in ga podžigajo z dodatno mero ironije.

V maniri pravih balkanskih telenovel se v besedilu nizajo laži, sladke obljube, prodajanje megle in druge patriarhalne legende. Severina v krilu, za šivalnim strojem, krpa metaforične in dobesedne luknje, medtem ko »bolečina sveta« potuje po svetu.

Ni znano, ali jo je navdihnila resnična zgodba. FOTO: Dallas Records

Pumpaj je vzklik, ki nosi energijo, ritem in držo – pogosto se uporablja v glasbi, športu in na zabavah kot poziv k akciji ali dvigu razpoloženja. V vsakdanjem govoru lahko pomeni tudi »pojdi naprej«, »ne ustavi se« ali »dodaj gas«, pa naj gre za zabavo, delo ali čustva.

Resnična zgodba?

V Severinini pesmi »pumpaj« dobi nov pomen, ženski bojni krik proti pasivnim, lažnivim in nezrelim moškim. To je beseda, ki nosi ritem Balkana – glasna, duhovita, večplastna in vedno polna življenja.

Kaj bodo na novo skladbo in spot porekli Severinini moški oboževalci, bo še zanimivo videti, verjetno pa bo sprožila najmanj nekaj mešanih občutkov.

Pevka je tudi avtorica glasbe in besedila, za aranžma pa je poskrbel Zvonimir Horvat. FOTO: Borna Filić/Pixsell

Pesem, ne glede na odzive, je energetska bomba, začinjena z besedilom, ki bi ga ponavljale tudi starejše gospe na tramvaju, vse to pa ob zvokih, ki vabijo k akciji ali k dobremu plesu.

Ni znano, ali je pesem navdihnila resnična zgodba. »Če ti je mar, pumpaj. Če si frajer, priznaj. Če pa nisi, hvala, naslednji,« doda glasbenica.

Severina je sicer tudi avtorica glasbe in besedila, za aranžma pa je poskrbel Zvonimir Horvat.