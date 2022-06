Severina pod zvezdami

Na nov velenjski prireditveni prostor, Vista park z razgledom, ta petek prihajata vrhunska izvajalca, Severina in Saša Matić. Euterpe Events, ki kot eden največjih organizatorjev koncertov v Sloveniji vedno obljublja ekstazo zabave, bo na novem prireditvenem prostoru poskrbel za noro doživetje, ki ga bo poleg glasbenega programa vrhunskih izvajalcev dopolnjeval šov s plesalkami.

Glavna zvezda večera bo Severina, hrvaška glasbenica, ki jo je leta 2006 hrvaški tednik Nacional uvrstil med 100 najvplivnejših Hrvatov in jo označil za eno najslavnejših ljudi na Hrvaškem, slovensko občinstvo pa z njo vedno na ves glas prepeva pesmi, kot so Uno Momento, Dobrodošao u klub, Dalmatinka, Gardelin, Halo, Rođeno moje, Italiana, Otrove, Tarapana, Brad Pitt. Na odru se ji bo pridružil pevec Saša Matić, čigar vokal velja za enega najlepših na Balkanu. Njegove največje uspešnice so Ko si ti, Ti i ja, Da je mene ona volela, Kralj izgubljenih stvari, Ko te ljubi ovih dana in številne druge, skupaj s Severino pa bosta zagotovo navdušila v duetu, ko bosta zapela pesem More tuge.