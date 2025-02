Severina je Ptujčane pahnila v ekstazo, vsi gledali le en stvar(FOTO)

Ptuj je brez vsakršne konkurence karnevalska prestolnica Slovenije. S petim letnim časom, kot radi poimenujejo pust, ki letos zanje traja kar mesec dni, pa ne popuščajo niti za trenutek. Po bombastičnem uvodu, s katerim so najstarejše slovensko mesto ogreli fantje iz skupine Dubioza kolektiv, nekdanja rimska provinca ne popušča.

Boksarski šampion Dejan Zavec v nasadu ananasov

Minuli konec tedna je hrvaška zvezdnica Severina, ki je v teh koncih Slovenije tako rekoč »doma« ali pa jih lahko poimenuje kar bankomat, karnevalsko dvorano znova postavila v središče zabave. Prav vsi v razprodani dvorani so bili našemljeni in so rajali pozno v nedeljsko jutro. Za regeneracijo jim bo ostalo zelo malo časa, saj že v petek prihajata Neda Ukraden in Željko Bebek, v soboto pa bo mesto tresel DJ Umek.

Hrvaška zvezdnica je v Sloveniji skoraj doma.

Tito in Brežnjev oziroma Miro Sarkičevič, dvorana Sava Campus, ter Pavel Magdić, Dominikanski samostan Ptuj FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Ptujska županja Nuška Gajšek je s svojo spremljevalno skupino pripravljena na Evrovizijo.

Ptujski organizator dogodkov in glasbenik Milan Trol z ženo