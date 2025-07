Severance z največ nominacijami za emmyja

Ameriška televizijska akademija je v teh dneh v Los Angelesu razkrila nominacije za televizijske nagrade emmy, ki jih bodo podelili 14. septembra v gledališču Peacock. Na vrhu lestvice je serija Severance s 27 nominacijami, sledijo znanstvenofantastična miniserija Pingvin s 24 nominacijami ter seriji Beli lotos in The Studio s 23 nominacijami.

Serija Severance, v kateri zaposlenim v biotehnološkem podjetju Lumon kirurško ločijo spomin na njihovo službeno in zasebno življenje, je med drugim nominirana za najboljšo dramo, za najboljšega igralca se poteguje Adam Scott, za najboljšo igralko pa Britt Lower.

Poleg Severance in Belega lotusa so v igri za emmyja za najboljšo televizijsko dramsko serijo tudi Andor, Diplomat, The Last of Us, Paradise, The Pitt in Slow Horses. Poleg Scotta se za nagrado za najboljšega igralca v tej kategoriji potegujejo Noah Wyle (The Pitt), Sterling K. Brown (Paradise), Pedro Pascal (The Last of Us) in Gary Oldman (Slow Horses). Za najboljšo igralko v isti kategoriji pa poleg Lowerjeve tudi Kathy Bates (Matlock), Sharon Horgan (Bad Sisters), Bella Ramsey (The Last of Us) in Keri Russell (Diplomat).

27 nominacij si je prislužila serija Severance.

Pingvin se za nagrado za najboljšo miniserijo

Pingvin se za nagrado za najboljšo miniserijo poteguje skupaj s serijo Dying for Sex ter Adolescenca, Black Mirror in sago o resničnih zločinih bratov Menendez z naslovom Pošasti: Zgodba Lyla in Erika Menendeza. Zvezdnik filma Adolescenca Owen Cooper, ki igra 13-letnega dečka, obtoženega umora sošolke, si je prislužil tudi nominacijo za nagrado za stranskega igralca.

Owen Cooper in Stephen Graham iz Adolescence sta oba v igri za emmyja. FOTO: Chris Delmas/Afp

Za nagrado za najboljšo glavno igralko v miniseriji se potegujejo Cate Blanchett (Disclaimer), Meghann Fahy (Sirens), Rashida Jones (Black Mirror), Cristin Milioti (Pingvin) in Michelle Williams (Dying for Sex), za najboljšega glavnega igralca v miniseriji pa Colin Farrell (Pingvin), Stephen Graham (Adolescenca), Jake Gyllenhaal (Presumed Innocent), Brian Tyree Henry (Dope Thief) in Cooper Koch (Pošasti: Zgodba Lyla in Erika Menendeza).

Nominirana je tudi Cate Blanchett. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

V kategoriji komedij je favoritinja serija The Studio s Sethom Rogenom v glavni vlogi. Rogen je serijo tudi napisal in produciral. Poleg tega so nominirane še Abbott Elementary, The Bear, Hacks, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking in What We Do in the Shadows.

Za nagrado za najboljšo glavno igralko v kategoriji komičnih serij se potegujejo Kristen Bell (Nobody Wants This), Jean Smart (Hacks), Uzo Aduba (The Residence), Ayo Edebiri (The Bear) in Quinta Brunson (Abbott Elementary), za najboljšega igralca pa Jason Segel (Shrinking), Martin Short (Only Murders in the Building), Jeremy Allen White (The Bear), Seth Rogen (The Studio) in Adam Brody (Nobody Wants This).

Za nagrado najboljše pogovorne oddaje so v igri za emmyja The Daily Show, Jimmy Kimmel Live! in The Late Show With Stephen Colbert. Slavnostno prireditev v septembru bo vodil komik Nate Bargatze.