Severa prihodnjo sredo v Siti teatru

V Siti teatru bo v sredo, 12. marca, ob 20. uri nastopila priljubljena pevka Severa Gjurin, ki bo s spremljevalno skupino premierno predstavila album Pomlad. Je izjemna slovenska glasbenica in likovnica, ki je bila nominirana za Slovenko leta.

Kot vokalistka glasbene zasedbe Olivija je 2004. izdala album z naslovom Med moškim in žensko, leto pozneje pa še album Brez sramu in strahu. Sodelovala je z Vladom Kreslinom na njegovem albumu Cesta. V filmu Metoda Pevca Hit poletja je prispevala naslovno pesem. Veliko je sodelovala tudi z bratom Galom Gjurinom. Prvega septembra 2020 je izšel njen (samostojni) albumski prvenec Ali je še kaj prostora?.

S svojo zasedbo vrhunskih glasbenikov bo na tradicionalnem Gregorjevem koncertu predstavila svoj novi avtorski album, ki bo izšel prav na dan, ko se ptički ženijo. Zanj je poleg glasbe in besedil ustvarila tudi ilustracije. Prinaša deset čutnih in živahnih skladb, minimalističnih in hkrati bogatih z inštrumenti in melodijami. Poleg Severe, ki bo pela in igrala kitaro, bodo nastopili: Dejan Lapanja (kitare, vokal), Danijel Bogataj (kitara, violina, vokal), Uroš Rakovec (kitare), Žiga Golob (kontrabas) in Blaž Celarec (bobni, tolkala, vokal).