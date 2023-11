Sever je zaokrožil njihovo leto, v katerem so osvojili srca poslušalcev

Po uspešnem poletju in nagradi za najboljšo glasbo na letošnjih Melodijah morja in sonca ter seriji koncertov skupina Bomb Shell oboževalce tokrat navdušuje s svežo skladbo z naslovom Sever. Ta je skrbno pripravljena za hladnejše mesece, ki so pred nami, in ne prinaša le dodelanega, a prepoznavnega zvoka nadarjene peterice, temveč predstavlja tudi močno simboliko želja in sanj, ki pogosto ostanejo nedosežene zaradi pomanjkanja poguma ali strahu.

Besedilo je napisala učiteljica in pevka skupine Petra Zore, ki smo jo lahko bolje spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas, v sebi pa nosi sporočilo spodbude, ki naj bi poslušalcem vlilo pogum za uresničitev lastnih ciljev. »Sever je simbolika za želje, sanje, h katerim stremimo, a si jih ne upamo uresničiti ali pa nam za to zmanjka poguma. Zato naj bo Sever tista melodija, ki vliva moč za uresničitev ciljev,« pravi simpatična pevka, ki ne skriva navdušenja nad novo skladbo.

Glasbo so skupaj ustvarili Petra Zore in člani skupine Bomb Shell, medtem ko je aranžma prispeval bobnar in vodja zasedbe Brane Štubljar ml. Pod njegovim vodstvom in z vrhunsko kakovostjo miksa, ki jo je prispeval Simon Jovanovič iz Studia Evolucija, je skladba postala edinstvena glasbena poslastica, ki jo ob izidu podpira unikatna vizualna animacija, delo edinstvenega Tomija Rihtarja.

Učiteljico in pevko je širša javnost pobliže spoznala v oddaji Znan obraz ima svoj glas. FOTO: Tomi Rihtar

Predstavili so drugi album

Svojo bilanco zasedba Bomb Shell letos zaključuje več kot pozitivno, predstavili so namreč drugi album Tri leta kasneje, osvojili prestižno nagrado za najboljšo glasbo na Melodijah morja in sonca, osvojili srca poslušalcev s široko paleto koncertov po celotni Sloveniji, v zadnji mesec leta pa člani zasedbe vstopajo suvereno, saj 14. decembra pripravljajo pravo koncertno doživetje v Zorica Baru, v središču naše prestolnice, kjer bodo poleg svojih uspešnic predstavili tudi nekaj novega glasbenega materiala, ki bo kmalu ugledal luč sveta.