Šestošolka pometla s konkurenco (FOTO)

Kraj dežele suhe robe je od nekdaj znan po glasbi. Omenimo samo ansambla Franca Miheliča in Roka Žlindre ter Tamburaški orkester Sodražica, ki mu prepoznavnost pišejo tudi člani Kluba harmonikarjev Urška iz bližnjega Zamostca. Ime je dobil po znameniti obcestni gostilni z dolgo tradicijo. Ubrano donenje harmonik se je iz njenih soban oglasilo pred 31 leti, ko so priredili prvo tekmovanje v diatonični harmoniki.

Zadnjega se je na letnem vrtu minulo nedeljo v štirih starostnih kategorijah udeležilo 25 tekmovalcev, kar je največ v zadnjih osmih letih. Glas o kakovosti nastopajočih in predvsem organizaciji je segel tudi do celjske kotline, od koder prihaja zmagovalka, desetletna Sinja Grašner, učenka šestega razreda OŠ Šentjur. Med udeleženci je pravzaprav že znan obraz, saj je prvič nastopila pred dvema letoma in odšla domov brez odličja. Lani pa je presenetila in prepričljivo zmagala in razkazala talent prave virtuozinje na diatonični harmoniki. Da ji tokrat ni bilo para, ji je soglasno pritrdila tričlanska komisija.

Skupaj so zaigrali venček slovenskih narodnih.

Sinja je po želji občinstva zaigrala skupaj s trojico mladcev.

»Zadnja dva meseca sem vsak dan vadila po tri ure eno pesem, na koncu pa mi je skoraj zmanjkalo časa za Miheličevo Ko harmonika zapoje. Upala sem, da se bo izteklo po mojih željah. In se je, čeprav je bila konkurenca zelo spoštljiva. Da, to tekmovanje mi res veliko pomeni,« je zgovorno povedala Sinja. Pravi, da bo naslednje leto poskušala tretjič zaporedoma, kar doslej ni uspelo še nikomur, postati naj harmonikarica pri Urški. Naključje je naneslo, da je začela vaditi na harmoniki, ki je kmalu postala njena najljubša igrača. Oče je inštrument kupil za sina, a ga je kmalu prevzela glasbeno nadarjena hčerka. Pri petih letih je razkrila svoj talent. Poleg harmonike se v glasbeni šoli uči igranja klavirja. Njena želja je postati glasbenica, njen vzornik je Franc Mihelič. Pozna skoraj vse njegove skladbe. Glasba in harmonika sta za Sinjo čarobni svet. »Že kmalu se bom udeležila tekmovanja v domačem kraju, nato sledita nastop na sejmu v Izoli in vseslovensko tekmovanje v Ljubečni,« je razkrila načrte.

Drakslerjev Peter je Sinjin veliki oboževalec.

Zadnja dva meseca sem vsak dan vadila po tri ure eno pesem.

Franca Lesarja, predsednika Kluba harmonikarjev Urška, je presenetila množična udeležba, saj je bilo lani harmonikarjev 11. Vreme, predvsem harmonikarjem iz oddaljenih krajev, ni bilo naklonjeno, zato se jim je še posebej zahvalil za njihov pogum. A so se sivih oblakov bolj ustrašili bližnji, ki jih ni bilo, in tako prvič nismo mogli izbrati naj suhorobarskega harmonikarja. Priznanje – leseni kipec, delo rezbarskega mojstra Draga Koširja, ki so ga prejeli ostali zmagovalci – bo počakalo na prihodnje leto.

V skupini od 10 do 13 let je žirijo najbolj prepričal Kristjan Mehlin iz Male Slevice, medtem ko je v kategoriji od 14 do 30 let zmagal Gašper Mirnik iz Ljubečne. Med veterani pa je tudi letos slavil Tone Klun - Španov iz Prigorice, ki se je udeležil vseh 31 tekmovanj. »Meh vlečem že od desetega leta, ko sem z muko nekako kupil svojo prvo harmoniko. Ta, na kateri igram zdaj, je že tretja. Rad ji pravim, da je zlata, saj je za njo denar ob mojem praznovanju abrahama zbrala moja žena. Sem samouk, na kar sem tudi ponosen. Vedno rad pridem k Urški, to je priložnost za druženje in spoznavanje novih prijateljev. Zagotovo se bom vrnil tudi prihodnje leto,« je obljubil Tone.

Španov Tone se spominja, da so se včasih po končanem tekmovanju družili pozno v noč.

Poleg zmage v najmlajši konkurenci je Sinja postala tudi naj harmonikarica letošnjega tekmovanja. »Lanska zmagovalka je ponovno pokazala čar ženskega igranja na diatonični harmoniki. Prepričan sem, da je že opozorila nase, tako kot so v preteklih letih številni drugi slovenski harmonikarji, ki so ravno pri Urški premagali svojo začetno tremo na odru in postali uspešni,« je prepričan Franc Lesar.