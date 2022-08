Šestdeset let Alfijeve glasbe: legendarni pevec bo dobil muzej (FOTO)

Glasbenik in pevec Alfi Nipič je v domači Jarenini, kjer se je z družino ustalil že pred 47 leti, dokazal, da je eden in edini. Mojster interpretacij, resnično pravi muzikant s srcem in dušo, ki svoje delo obvlada do potankosti. In to že dobrih 60 let občutijo tudi vsi njegovi zvesti poslušalci in oboževalci, ki so bili z njim tudi v Jarenini in so več ur peli z njim. Popevke in narodno-zabavne viže, s katerimi nas je skoraj dve desetletji oplajal tudi v družbi Jožice Svete in Joži Kališnik v tercetu Ansambla bratov Avsenik.

Jubilej je legendarni glasbenik nameraval praznovati že lani, decembra, ko je dejansko minilo njegovih 60 glasbenih let, odkar se razdaja na odru poslušalcem, a ga je takrat nepričakovano ustavila bolezen. Po okužbi s covidom-19 je potreboval dobra dva meseca, da se je počasi spet postavil na noge. Kar je pred zbrano množico v Jarenini, na koncertu, ki ga je spremljalo več tisoč oboževalcev, ki so v en glas peli z njim, priznal tudi sam.

Alfi je sam povezoval koncert in napovedal vsako skladbo posebej, a na odru v Jarenini ni bil sam.

»Hvaležen sem vsem, ki ste mi pošiljali pozitivne misli, predvsem pa svojim domačim, ki jim ni bilo lahko. Oni so mi stali ob strani, ko sem jih najbolj potreboval,« je dejal. A zdaj, po dobrega pol leta, se je vsem, ki so bili v najhujšem obdobju v mislih z njim, oddolžil tako, kot se zna le on. Z glasbo, s katero nas razveseljuje že šest desetletij in osem mesecev, če smo natančni. Kljub temu da je sam povezoval koncert in napovedal vsako skladbo posebej, pa Alfi na odru v Jarenini ni bil sam, temveč so mu družbo delali še drugi odlični glasbeniki.

Spremljali so ga baritonist in basist Branko Novak, kitarist Robert Pinter, harmonikar Boris Šegula, klarinetist Srečko Kovačič in trobentar Simon Štelcer, v zabavnem delu pa se jim je pridružil tudi znani bobnar Marko Soršak - Soki. Prav tako so bili na odru Dejan Dogaja, Domen Kumer in domači ansambel Sladki greh, ki so igrali tudi po končanem koncertu. Na diatonično harmoniko je zaigral tudi Siniša Čeh, ki se je Alfiju že večkrat pridružil na nastopih, zapel je tudi Rudi Šantl, izjemno počaščen, da ga je povabil na svoj koncert, pa je bil še en odličen harmonikar Boris Lah, ki je po koncertu dejal: »Ne morem se načuditi, koliko energije in profesionalizma premore Alfi. Pri skoraj 78 letih je bil več kot samo prezenten že na tonski vaji, na vse skladbe pripravljen do potankosti, predvsem pa je brez kakšnih 'špikcetlov', iz glave, zapel več kot 30 skladb, ki jih je tudi smiselno napovedal. Ravno prav humoristično, a niti malo vzvišeno.«

Alfi Nipič in pesniški župan Gregor Žmak ob odkritju plošče na pročelju nekdanje OŠ, v kateri bo nastal muzej legendarnega glasbenika.

Z Alfijem na odru so bili tudi člani zasedbe Grazer Spitzbuam, za smeh pa sta skrbela humorista Luka in Pepi (Luka Huzjan in Jože Ekart), dvojec, poznan tudi po oddaji Orfejček, ki se bosta to nedeljo na Ptuju po 30 letih prav tako poslovila od radijskih poslušalcev z jubilejno 30. Orfejčkovo parado, ki sta jo poimenovala 30 let spominov. In na njej bosta gostila, kakopak, tudi Alfija Nipiča. Alfi pa je bil deležen še ene časti, ki mu jo je izkazal župan domače Pesnice Gregor Žmak. Slednji je v njegovi prisotnosti na pročelju nekdanje osnovne šole odkril ploščo, na kateri piše: Muzej Alfi Nipič – Štajerska hiša glasbe.

»Imamo muzej Lojzeta Slaka v Mirni Peči, imamo Avsenikov muzej v Begunjah, ki sva ju obiskala tudi z Alfijem. In prav je, da se na podoben način tudi mi, Pesničani, poklonimo našemu občanu, legendarnemu Alfiju Nipiču,« je župan Žmak naznanil skorajšnjo ureditev muzeja, v katerem bo stalna razstava o pevčevi 60-letni glasbeni poti. Koncert, ki je bil del krajevnega in farnega praznika Krajevne skupnosti Jarenina, je posnela tudi televizijska ekipa in ga bo v bližnji prihodnosti mogoče videti tudi na televiziji.

Alfi Nipič je še enkrat dokazal, da je suveren tako v glasbi kot besedi. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV