ŠentjurFest povezal vse generacije, od pihalnega orkestra do country plesa

»Tako nore zabave, kot je bila na letošnjem ŠentjurFestu sredi Šentjurja, pa še ne. Res je bilo izjemno vzdušje, na začetku so bolj prišli na svoj račun najmlajši, ko je bila ura bolj pozna, pa seveda malo starejši, čeprav so mladi tokrat prevladovali. In zdi se mi, da so mnogi najtežje čakali nastop Žana Serčiča. On je trenutno res špica, sploh za dekleta,« je vtise dan po žuru z nami delila 23-letna Monika Arčan, ki se je zabavala v družbi dveh prijateljic iz Celja.

Ekipa Štajerskega vala z Ines Erbus

Da je bilo nepozabno in je med več tisoč obiskovalci vladala pozitivna energija, navdušenju pa ni bilo videti konca, so poudarili tudi radijci Štajerskega vala, ki so tradicionalni ŠentjurFest pripravili v sodelovanju z Občino Šentjur, ki ta mesec slavi občinski praznik. Sem radi prihajajo tudi glasbeni gostje; nekateri so stalnica, drugi so pod velikim šotorom v centru mesta nastopali prvič. Pozitivna energija obiskovalcev je prevzela vse.

Eva Boto se je približala navdušeni publiki.

»ŠentjurFest je darilo občanom Šentjurja in vsem našim radijskim poslušalcem, ki so prišli ne le iz naše širše regije, temveč vseh koncev Slovenije. Vzdušje je bilo nepozabno, vsi izvajalci fantastični, letos smo plesali celo na country ritme, raznolika glasba je povezala vse generacije. Kot organizatorji smo izjemno zadovoljni, veseli in hvaležni, da je dogodek tako uspel,« je po koncu zabave dejala programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajković. ŠentjurFest je odprl Pihalni orkester Šentjur, nato so najmlajši plesali z Dejanom Dogaja in peli z Evo Boto. S harmoniko so prvi stopili na oder Gajstni muzikanti, nato domača ansambla Simona Gajška in Kiper, Veseli svatje in Modrijani, skupaj sta nastopila zakonca Nastja Gabor in Luka Basi, manjkali niso niti Til Čeh in njegovi petelini ter Manca Špik in Popstar4ever.

Miran Rudan vedno in povsod poskrbi za pravo evforijo.

Bučen aplavz si je prislužil Žan Serčič, pa tudi Ines Erbus, Miran Rudan in ansambel Stil, nastopil je SOS kvintet, že drugič je prišel Damjan Murko. Glasbene nastope so spremljali mladi plesalci Plesne šole TBA in plesnega kluba Plac, v kavbojskih ritmih je zaplesala skupina Colorado country line dance. Za posebno doživetje večera je z ognjenim plesom poskrbela Anja Herc, artistka pri Hoops dance.