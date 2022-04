Seks v mestu se vrača z drugo sezono

Decembra so ljubitelji serije Seks v mestu navdušeno zacepetali. Slabi dve desetletji po tem, ko je njihova glavna junakinja Carrie Bradshaw v podobi Sarah Jessice Parker v sklepni epizodi zadnje sezone naposled našla svojo ljubezensko srečo, so se prijateljice v dizajnerskih oblačilih in vedno pripravljene na rožnati koktajl vrnile na male zaslone. Na televizijo HBO je namreč prišlo nadaljevanje kultne serije 90., posebna sezona pod naslovom And just like that ... (In kot bi mignil ...), ki pa je mnoge nato kljub vzhičenemu pričakovanju, že evforiji, pustila precej hladne. Ne le, ker se Kim Cattrall ni želela vrniti k svojemu liku seksi požiralke moških Samanthe, kritiki so zgodbo ocenili kot izpeto in prežvečeno, liki, ki smo jih v originalni seriji dodobra spoznali in vzljubili, pa da so ostali zamrznjeni nekje v času, brez vsakršne nadgradnje. A precej slabim kritikam navkljub je bila gledanost izjemna in ustvarjalec serije Michael Patrick King že z zadnjo, deseto epizodo serije namignil, da smo dobili šele prvi odmerek. In sedaj potrdil – In kot bi mignil ... se vrača z drugo sezono. »Navdušen sem, da bomo lahko povedali nove zgodbe o teh močnih ženskah.«

Ogromno vprašanj

Že odkar se je serija 3. februarja sklenila, se je šepetalo, da Carrie, Miranda in Charlotte, ki so se ji pridružile nove prijateljice in znanke, še niso doživele vsega. »Več želim izvedeti o novih likih, ki so se pojavili v seriji, precej več. Nimamo odgovorov, a dobili smo ogromno vprašanj,« je razmišljal King in nadaljeval, da so naredili nekaj nadvse težkega. »Vzeli smo nekaj, kar nam je bilo vsem dobro znano, in iz tega naredili nekaj novega.«

In kot bi mignil ... prihaja drugič. FOTO: HBO

Njegovemu razmišljanju, da že od začetka serije razmišljajo tudi o nadaljevanju, je pritrdila tudi Parkerjeva, ki si ni vnovič le nataknila Carriejinih dizajnerskih salonarjev z vrtoglavo visoko peto, temveč se je usedla tudi na stolček izvršne producentke. »Čutim, da smo mi in serija dobili nov zagon ter da je pravi trenutek, da bi nadaljevali.«

Izvirna serija se je na malih zaslonih vrtela šest sezon med letoma 1998 in 2004, temeljila pa je na istoimenski knjigi Candace Bushnell, ki pa v In kot bi mignil ... ni bila vpeta.

Tudi v drugi sezoni se bodo na bučne newyorške ulice vrnile naše stare znanke Sarah Jessica Parker, Kristin Davis in Cynthia Nixon. Ni pa še jasno, ali oziroma kateri novi obrazi iz prve sezone se vračajo tudi v drugo. Med temi so bile Sarah Ramirez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman in Sarita Chouhdury. Sicer pa se je prva sezona sklenila tako, da je Carrie dobila svoj podcast in v producentu Franklinu, ki ga je upodobil Ivan Hernandez, našla novo ljubezen.