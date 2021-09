Seks v mestu kot miniserija

Vrnitev v New York

Parkerjeva je na instagramu objavila delčke scenarija.

6

sezon je bilo posnetih.

Brez Samanthe

Zbrala se bo stara zasedba – razen Kim Cattrall.

Nekaj dni po odmevnih potrditvah igralske zasedbe se je začela produkcija težko pričakovane oživljene serije Seks v mestu, v kateri pa ne bo odločne in seksi Samanthe., ki bo ponovila oziroma nadaljevala vlogo Carrie, je na družabnih omrežjih delila vrsto fotografij s snemanja nove miniserije z naslovom And Just Like That ... (še najboljši prevod bi bil In kar tako ...).Fotografije sicer niso razkrivale preveč podrobnosti, a so kljub temu sprožile navdušenje med oboževalci in oboževalkami pred leti strašno priljubljene nanizanke Seks v mestu.Parkerjeva je fane odpeljala tja, kjer se je vse začelo: pred vhodna vrata newyorške opečnate stanovanjske stavbe, kjer je njena junakinja Carrie Bradshaw živela v vseh šestih sezonah Seksa v mestu in v dveh celovečernih filmih. »Navdušena in prestrašena sem,« je zapisala Sarah Jessica Parker in virtualno prikimala scenaristu in režiserjuIgralka je čez nekaj dni še naprej delila nostalgične objave oziroma fotografije delčkov scenarija pred prvo bralno vajo igralske zasedbe. Pokazala je tudi fotografije ploščic z imeni številnih igralcev iz priljubljene HBO-jeve serije, med katerimi so(Charlotte York),(Miranda Hobbes) in(Gospod Živina). Prav v tem času se je tudi razvedelo, da bodo svoje vloge v miniseriji, ki naj bi že to jesen doživela premiero na pretočnem kanalu HBO Max, ponovili tudi(Anthony Marantino, načrtovalec Charlottine poroke in prijatelj),(Stanford Blatch, Carriejin gejevski prijatelj),(Mirandin mož) in Evan Handler (Charlottin odvetnik in drugi mož).In čeprav so številni mediji poročali, da se Chris Noth ne bo vrnil kot Carriejin ljubimec Gospod Živina, so njegovo udeležbo potrdili prejšnji mesec.Manjkala pa bo, ki je igrala odločno piarovko Samantho Jones. Cattrallova leta 2017 ni želela nastopiti v tretjem filmu iz franšize Seks v mestu; v tistem času so se širile novice o hudem sporu s Parkerjevo v zakulisju snemanja serije. Cattrallova je tedaj v pogovoru s televizijskim voditeljempredlagala, naj njeno vlogo predajo »etnični« igralki.In čeprav Samanthe ne bo v seriji In kar tako ..., so njeni avtorji očitno nekako sprejeli nasvet Cattrallove in v stalno igralsko zasedbo dodali. Mehiška igralka, ki je zaslovela v nanizanki Talenti v belem (Grey's Anatomy), bo nastopila v vlogi, lezbijke, nebinarne komičarke in voditeljice podkasta.