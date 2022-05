Sedmošolec najperspektivnejši harmonikar v Pomurju

Že pred kratkim smo podrobno pisali o nadobudnem vsestranskem mladeniču Lukasu Gumilarju iz Murske Sobote, ki na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih s številnih področij dosega najvišje uvrstitve, zdaj pa je dosegel novo zmago, saj je postal najperspektivnejši harmonikar v pomurski regiji.

Glasba je zanj na prvem mestu, a ga kljub temu zanimajo iste stvari kot njegove vrstnike.

Poleg glasbe, ki je na prvem mestu, je mlademu fantu, o katerem se bo gotovo še veliko slišalo, pri srcu tudi fotografiranje. Seveda pa učenec 7. a razreda Osnovne šole II Murska Sobota ne pozablja niti na zadeve, ki so pri srcu vsem njegovim vrstnikom, to pa so šport, rolkanje, druženje. Zadnje veliko priznanje je prejel v baročni dvorani murskosoboškega gradu, kjer se je s koncertom nagrajencev iz disciplin solisti s klavirsko harmoniko v kategoriji klasične glasbe in komorne skupine s klavirsko ali diatonično harmoniko zaključilo 16. mednarodno srečanje harmonikarjev PannoniAccordion. Na koncu so namreč podelili priznanja oziroma diplome najboljšim udeležencem srečanja. In diplomo za najperspektivnejšega pomurskega harmonikarja je prejel prav Lukas, ki obiskuje Glasbeno šolo Beltinci.

Zbral je 96 točk, kar je največ med vsemi pomurskimi harmonikarji, ki so se srečanja udeležili. Za dosežek je prejel tudi prehodni pokal. Kot rečeno, Lukas Gumilar, mladenič iz Murske Sobote, je fant mnogih talentov, zanimajo ga številne stvari, najbolj pa ga v življenju zaznamuje in izpopolnjuje glasba. Glasba ga veseli, odkar se je rodil, zato je obiskoval že predšolsko glasbeno vzgojo. Fanta, ki ima glasbo zapisano v genih in je že dosegel številne zavidljive rezultate na različnih harmonikarskih tekmovanjih doma in v tujini, je zaznamovala frajtonarica, ko jo je prvič vzel v roke.

Sedmošolec je najperspektivnejši harmonikar v Pomurju.

»Vse od takrat ni dneva, da ne bi zaigral. Narodno-zabavna glasba mi je namreč še posebno všeč, saj ima globlji pomen, besedila pesmi veliko povedo, govorijo o vsakdanjem življenju preprostih ljudi, o njihovih težavah in veselju. Všeč mi je preprosto zato, ker je ljudska in domača, naša slovenska,« nam je povedal 12-letnik, ki se v glasbeni šoli igranja diatonične harmonike uči pod mentorstvom glasbenika in glasbenega pedagoga Dejana Raja.