Sedemnajstletni zvezdnik črno-belih tipk

Od zmage do zmage



Zmagal je že na svojem prvem mednarodnem tekmovanju: s sedmimi leti se je 2010. udeležil tekmovanja pianistov Premio Isola del Sole v Gradežu. Naslednje leto je osvojil zlato mesta Trevisa, ko je bil star devet let, je slavil na pianističnem tekmovanju mesta San Dona di Pia­ve pri Benetkah. V Carnegie Hallu v New Yorku je odigral Lisztovo hitro in dinamično skladbo Gnomenreigen, znano kot tehnično zahtevno. Tekmovanje je potekalo tako, da so udeleženci poslali svoje videoposnetke. Mak si je tretje mesto priboril z Mozartovim koncertom za klavir in orkester št. 12 v A-duru. Odigral ga je s Simfoničnim orkestrom Domžale-Kamnik pod vodstvom Simona Krečiča.

Dvakrat v newyorški dvorani Carnegie Hall

Je študent na glasbeni akademiji v Zagrebu.

4 leta je bil star, ko je začel igrati klavir.

Ni dolgo, odkar se je na facebook profilu Festivala Ljubljana odvil spletni koncert pianista, ki je nastopil v sklopu 28. mednarodnega glasbenega cikla Mladi virtuozi. Na sporedu sta bili klavirski deliSonata št. 21 v C-duru, op. 53, Waldstein, in Sonata št. 2 v b-molu, op. 35. Kdo je Mak Muni Mihevc? Nobena skrivnost več ni, da je ta zdaj sedemnajstletnik bodoči zvezdnik črno-belih tipk.Če že ni, čeprav tega ne razglaša. Je študent na glasbeni akademiji v Zagrebu, njegov profesor pa je priznani pianist, prof.. Klavir je začel igrati že pri štirih letih, na mednarodnih tekmovanjih pa je prejel več prvih nagrad.Številne uspehe je dosegel pod večletnim mentorstvom priznanega pianista prof.. Mak se je z deli Beethovna,in Chopina z desetimi leti prvič predstavil na celovečernem klavirskem recitalu. Pod dirigentskimi taktirkamiinje doma in drugod izvajal koncerte, Chopina in. Med drugim je nastopil v Litvi z Mestnim simfoničnim orkestrom Kaunas ter Simfoničnim orkestrom SNG Maribor na zaključnem koncertu Festivala Maribor. Dvakrat je nastopil tudi na recitalu nagrajencev v newyorški dvorani Carnegie Hall.Pred štirimi leti je kot največja zvezda, poleg violončelista in dirigentain sopranistkekot vzhajajoče in zelo opazne pevke, nastopil na omenjenem mariborskem festivalu. Takrat trinajstleten pa je na sklepnem koncertu izvedel Griegov Klavirski koncert v a-molu, op. 16. Poznavalci mu napovedujejo zvezdniško kariero. V tujini in tudi v z zavidanjem prepleteni domovini Sloveniji!