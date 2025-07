Sedem let brez Oliverja, a srce Dalmacije še vedno poje z njim

Vela Luka vsako leto v tem času postane središče glasbe, čustev in spomina na velikana hrvaške glasbe Oliverja Dragojevića, ki se je dotaknil src mnogih ljudi z območja nekdanje skupne države. V njegov spomin vse od smrti v njegovem domačem kraju Vela Luka na Korčuli že sedmo leto zapored poteka Manifestacija Trag u beskraju (Sled v neskončnost), včerajšnji večer pa je dosegel vrhunec dogajanja, ki se je začelo 26. julija in bo trajalo do 31. julija.

Dogodki kažejo, kako živa in močna je zapuščina tega ustvarjalca.

Osrednji dogodek se je zgodil sinoči ob obali Vele Luke, na dan njegove smrti, kjer so za spomin na Oliverja na oder stopili Nina Badrić, Tedi Spalato, Marko Tolja, Rišpet, Petar Dragojević, Marko Škugor, Dino Jelusić, klapa Kaše, Eli Žuvela, Antonio Serrano, Miroslav Tadić, Vlatko Stefanovski in Yvette Holzwarth. Dogodek je predvajala tudi hrvaška nacionalna televizija, po televizijskem prenosu pa so za dobro vzdušje do zgodnjih jutranjih ur skrbeli še Bruna Oberan, Iva Ajduković, Stjepan Lach in Marija Pavlić.

Vsako leto na trajektu za Korčulo odmevajo Oliverjeve pesmi. FOTO: Zvonimir Barisin/Pixsell

Izdali nov album

Manifestacija se je začela 26. julija na trajektu Oliver, ki na redni liniji Split–Vela Luka prevaža tako potnike kot glasbo. Potnike so zabavali Stjepan Lach, Bruna Oberan in Gelo bend. Dan pozneje so na dvorišču Osnovne šole Vela Luka predstavili koncept prihodnje sestave Spominske zbirke Oliver Dragojević. Gre za projekt, ki bo za vedno ohranjal spomin na tega priljubljenega glasbenika. 28. julija se je prav tako na dvorišču šole odvil še en poseben dogodek, in sicer promocija novega albuma Oliverja Dragojevića z naslovom Dolaziš (Prihajaš). Ta prinaša še neobjavljene pesmi pokojnega pevca, ki bo zagotovo osvojil srca njegovega zvestega občinstva.

Izdali so album s še neslišanimi pesmimi. FOTO: Mediaspeed.net

Danes bodo na svoj račun prišli ljubitelja jazza, ki bodo lahko na tržnici pred cerkvijo sv. Josipa prisluhnili virtuoznim kitaristom Miroslavu Tadiću in Vlatku Stefanovskemu s posebno gostjo Yvette Holzwarth.

Manifestacijo bodo v četrtek zaključili ugledni hrvaški igralci. Večer z naslovom Dve, tri besede … igralci Oliverju bo na oder privabil velika imena hrvaškega gledališča, kot so Goran Navojec, Vedran Mlikota, Sandra Lončarić, Lana Barić, Ivan Colarić, Goran Grgić, Renata Sabljak, Lana Ujević Telenta, Dušan Bućan, Rok Juričić, Marija Škaričić, Matija Kačan, Nikša Kušelj in Marinko Leš. Z glasbeno spremljavo Ante Gelo ansambla se bodo skozi verze, zgodbe in emocije na svojstven način spomnili pokojnega pevca. Manifestacija Sled v neskončnost tudi letos kaže, kako živa in močna je zapuščina tega ustvarjalca.