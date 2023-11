Nenadna smrt: pri 26- letih se je poslovil pevec skupine The Night Cafe

Indie skupina The Night Cafe iz Liverpoola je izjavila, da je »uničena« zaradi smrti njihovega pevca Seana Martina, starega 26 let. Ob objavi novice na družbenih omrežjih v ponedeljek je skupina dejala, da se »še vedno trudijo sprocesirati novico«.

»Ni bil samo naš kolega iz skupine, bil je naš najboljši prijatelj iz otroštva,« so zapisali.

The Night Cafe sestavljajo Josh Higgins, Arran O'Connell Whittle in Carl Dillon ter Martin. Prijatelji so skupino ustanovili leta 2014, ko so bili še v šoli.

»Uničeni smo, da delimo nenadno smrt našega najboljšega prijatelja Seana. Besede ne morejo opisati bolečine, ki jo trenutno čutimo, še vedno se trudimo, da bi vse predelali. Prosimo vse, da v tem težkem času spoštujejo zasebnost Seanove družine in prijateljev,« so zapisali v objavi na družbenih medijih.

»Sean ni bil samo naš kolega iz skupine, bil je naš najboljši prijatelj iz otroštva, s katerim sva si delila veliko spominov še preden je skupina sploh nastala. Na tej poti sva ustvarila še toliko več spominov in dosegla stvari, o katerih sva le sanjala in jih bova cenila za vedno.«

»Spomin nanj bo večno živel v naših srcih in z glasbo, ki jo je dal v svet za vse vas. RIP Sean Martin.«

Liverpoolski rockerji The Wombats, s katerimi so The Night Cafe bili na turneji, so komentirali: »Žal mi je, da to slišim. Bil je dobesedno najlepši, najlepši fant, kar jih je bilo na turneji. Da ne omenjam, kako nadarjen in neverjeten je bil.

»Naše misli so z vami in Seanovimi najbližjimi. Veliko ljubezni in lepih spominov, Bats x«

Jamie Webster, še ena stalnica liverpoolske glasbene scene, je zapisal: »Prvič sem ga srečal v Glastonburyju 2022. Bil je zelo prijeten fant, odličen glas in odličen pisec. Počivaj v miru Sean.«

Skupina ni razkrila nobenih dodatnih podrobnosti o Martinovi smrti.

Aprila 2022 je razkril, da ima težave z zdravjem in da bo imel operacijo, zaradi česar se je skupina umaknila s koncertov z Wombatsi.

Napisal je: »K sreči sem pred kratkim dobil diagnozo, ki pojasnjuje, kaj se dogaja, a na žalost to pomeni, da moram naslednji teden (na svoj rojstni dan) na operacijo.«

The Night Cafe so izdali svoj debitantski EP Get Away from the Feeling leta 2017, njihov debitantski album 0151 pa je izšel leta 2019.