Še vedno noro zanimanje za Thompsonov koncert, v vrsti več deset tisoč ljudi (FOTO)

Zaradi velikega zanimanja za koncert kontroverznega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića - Thompsona na zagrebškem hipodromu 5. julija bodo organizatorji razširili prizorišče, danes opoldne pa so v prodajo dali dodatnih 100.000 vstopnic. Na koncertu bo predvidoma okoli 400.000 ljudi, kar je največ v zgodovini Hrvaške, to pa zahteva tudi posebne varnostne ukrepe.

Čakalna vrsta. FOTO: Zaslonski posnetek

Okoli 13. ure je v čakalni vrsti za nakup vstopnic na spletu čakalo več kot 40.000 ljudi. Gneče so tudi na prodajnih mestih po večjih hrvaških mestih.

Gneča je tudi na prodajnih mestih. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell

Gneča je tudi na prodajnih mestih. FOTO: Sime Zelic/Pixsell

Cene se začnejo pri 30 evrih, so pa veliko zanimanje že izkoristili tudi preprodajalci, saj se na spletnih oglasnikih cene gibljejo do 300 evrov na vstopnico. Medtem ko je bila v prvem krogu prodaje omejitev določena na nakup 20 vstopnic na osebo, je zdaj znižana na 15.

Organizator na spletni strani navaja tudi, da vstopnice zaradi zaščite pred preprodajo in zlorabo ne bodo na voljo takoj po nakupu. »Poslane bodo na tvoj Entrio uporabniški račun in elektronski naslov nekaj dni pred koncertom,« sporočajo kupcem.

Za Thompsonov koncert na hipodromu so organizatorji že v noči na soboto prodali 281.774 vstopnic, s čimer so podrli rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert.

V Sloveniji njegov koncert prepovedali

Thompson je eden od najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem, velja pa tudi za kontroverznega, predvsem zaradi domnevnega poveličevanja ustaškega režima v pesmih. Na njegovih koncertih so opažali tudi obiskovalce v črnih oblačilih z ustaškimi simboli, Thompson pa se je od takšnih dejanj distanciral, češ da ne more nadzorovati oblačil svojih oboževalcev. Njegovi koncerti so bili v nekaterih državah prepovedani, leta 2017 tudi v Sloveniji.