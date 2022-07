Se je še spomnite? Bila je zvezda slovenskega šova Popstars, danes pa je uspešna političarka

Pisalo se je leto 2003, ko so se Tamara Šnofl, Brina Knauss in Barbara Smisl kot solistke prijavile v pevski šov Popstars. Ustvarjalci oddaje so jih združili v skupino BBT, ki je žela velike uspehe in ustvarila nekaj uspešnic. Njihova glasbena pot je bila strma, a tudi kratka, saj je skupina kmalu razpadla.

Od vseh treh danes v glasbenih vodah vztraja le še Brina, ki je priznana didžejka v svetu elektronske glasbe. Barbara je mikrofon postavila v kot in se zadnja leta predvsem posveča družini in uživa v vlogi mamice. Tako kot Celjanka je tudi Tamara Šnofl pred 18 leti dokončno zaprla vrata glasbeni karieri, se posvetila študiju prava in naposled končala v politiki.

V zasedbi BBT (skrajno desno) je navduševala slovenske poslušalce. FOTO: MEDIASPEED.net

»Po glasbeni poti sem naprej delovala v pravniških vodah, zdaj sem prvi mandat županja občine Kungota. Trudimo se, da spreminjamo našo občino na bolje, in menim, da nam odlično uspeva,« je dejala za Mično.

