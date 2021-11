Scorsese s filmom o bendu Grateful Dead

Velja za enega najboljših filmarjev svoje generacije. Še več, Martin Scorsese s Stevenom Spielbergom in Alfredom Hitchcockom tvori trojico najslovitejših filmskih režiserjev vseh časov, ob omembi njegovega imena pa najpogosteje pomislimo na uspešnice, kot so Razjarjeni bik, Dobri fantje in novejši Tolpe New Yorka, Volk z Wall Streeta in Irishman, od katerih so se prav vsi v oskarjevski dirki potegovali za te najodličnejše kipce.

Jerryja Garcio je izdalo srce, z njegovo smrtjo pa je bend razpadel. FOTO: Reuters

Toda čeprav so filmarju italijanskih korenin največjo slavo prinesle prav tovrstne kino uspešnice, je Scorsese stal tudi že za nekaterimi odličnimi glasbenimi dokumentarci, v katerih je lahko izrazil svojo vseživljenjsko strast do rockovske glasbe. Sodeloval je, denimo, zpri dokumentarcu o Woodstocku, režiral dokumentarni film George Harrison: Živeti v stvarnem svetu, ki je pred desetletjem osvojil nagrado po izboru filmskih kritikov za najboljši dokumentarni film, predlani pa se je podpisal še pod psevdodokumentarec o koncertni turneji Rolling Thunder Revueiz leta 1975.

Sedaj pa bo Scorsese spet združil filmsko umetnost z glasbo ter na veliko platno prenesel biografski film o rock skupini Grateful Dead.

Stara sodelavca

Grateful Dead so bili tista skupina, ki se ji je uspelo prebiti v vrh svetovne glasbene scene v času, ko so to obvladovali The Beatles, The Beach Boys in The Rolling Stones, predstavljali pa so eno ključnih figur psihadelične kontra kulture 60. let preteklega stoletja. In v prav ta čas naj bi se poglobil Scorsese, frontmana Jerryja Garcio, ki ga je 1995. po letih zlorabe heroina izdalo srce, pa bo upodobil Jonah Hill. To bo verjetno nadvse uglašeno sodelovanje, saj sta Scorsese in Hill združila svoje ustvarjalne moči že pri uspešnici Volk z Wall Streeta.

Z Jonahom Hillom sta sodelovala že pri filmskem hitu Volk z Wall Streeta.

Mirno plovbo nakazuje tudi dejstvo, da je filmar že več kot seznanjen z zgodbo skupine Grateful Dead. Pred šestimi leti je namreč sedel na stolčku izvršnega producenta šestdelne dokumentarne serije o skupini, česar se je Scorsese lotil z velikanskim navdušenjem in zagonom. »Bili so precej več kot le skupina. Bili so svoj, samosvoj planet, ki ga je poseljevalo na milijone gorečih oboževalcev,« je dejal.

O preostanku igralske zasedbe ter zgodbi sami prihajajoče glasbene biografije še ni veliko znanega. Se bosta pa pod scenarij podpisala Scott Alexander in Larry Karaszewski, ki sta imela prste vmes tudi pri seriji Ameriška zločinska zgodba: Ljudje proti O. J. Simpsonu in biografskem filmu Ed Wood. Povrhu pa so blagoslov filmu že dali (še živi) člani zasedbe in hči pokojnega Garcie Trixie, ki bodo pri projektu vsi sodelovali kot producenti.