Scorpions praznujejo 60 let

Nemška hard rock skupina The Scorpions bo svojo 60-letnico proslavila s koncertom, ki so ga naslovili Coming Home. Med gosti na koncertu, ki bo 5. julija 2025 v dvorani Heinz von Heiden Arena v Hannovru, bo tudi britanska heavy metal skupina Judas Priest. »Vsi smo vklopljeni,« je ob napovedi koncerta dejal pevec Klaus Meine. To bo edini koncert skupine The Scorpions prihodnje leto v Nemčiji. Člani zasedbe upajo, da bodo pritegnili občinstvo iz regije, Nemčije, Evrope in z vsega sveta. »To bo festival z veliko zanimivimi skupinami in gosti,« je še povedal Meine.

Skupino je leta 1965 v Sarstedtu, južno od Hannovra, ustanovil kitarist Rudolf Schenker. Meine se je skupini pridružil leta 1969, kitarist Matthias Jabs pa konec 70. let. Sedanji basist je Pawel Maciwoda, bobnar pa Mikkey Dee, nekdanji član skupine Motörhead. Prvo ploščo Lonesome Crow so izdali leta 1972, veliki komercialni uspeh pa doživeli na začetku 80. let, ko je izšla plošča Love At First Sting (1984) z uspešnicama Rock You Like A Hurricane in Still Loving You.

V kolektivno zavest in glasbeno zgodovino so se vpisali leta 1991 z albumom Crazy World ter baladama Send Me An Angel in Wind of Change, svojevrstno himno takratnih političnih sprememb v Evropi. V prihodnjem letu bo skupina nastopila v Las Vegasu, Mehiki in Južni Ameriki, zatem se bo vrnila v Evropo.