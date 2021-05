Savinjska Nina

5

let so prepevali zgolj po moško.

Nič več le moška zasedba! FOTOgrafiji: ARHIV ANSAMBLA

Fantje Savinjskega kvinteta so kar javno objavili poziv, naj se jim javijo dekleta.

Pred časom so sporočili: »Imamo jo! Pevko, namreč! Dragi prijatelji, dovolite, da vam predstavimo novo članico Savinjskega kvinteta. To je, zavedna Savinjčanka, doma iz Tabora pri Vranskem, ki jo je glasba ponesla vse do avstrijskega Gradca, kjer študira petje. A to ji ni bilo dovolj, saj rada spoznava nove ljudi in se od njih tudi uči.Svoje znanje pa bo kmalu predajala našim malčkom v osnovni šoli kot učiteljica glasbenega pouka. Za ta poklic se izobražuje na pedagoški fakulteti, nikjer drugje kot v totem Mariboru.« Tako so novico, da imajo v svoji sredi odslej tudi nežnejši spol, obelodaniliin, člani Savinjskega kvinteta, ki so veseli nove pridobitve in zdaj nestrpno čakajo le še na to, da bo glasbenikom spet dovoljeno nastopati.Potrpežljivost bo nujna!Nini pa želijo ogromno potrpežljivosti z njimi. In kaj so o njej še razkrili? Da se, kadar ji čas dopušča, rada odpravi na sprehod ali v bližnje hribe. Še toliko bolje je, če se ji pridruži kdo od njenih bližnjih. Družina in prijatelji ji namreč pomenijo zelo veliko. Nina pa se na kratko opiše takole: »Sem pozitivna, odkrita in radoživa.«Začeli so že vaditi in bodo kmalu predstavili priredbo valčka iz zakladnice slovenske domače glasbe. Potem pridejo na vrsto avtorske skladbe. Začetki Ansambla Savinjski kvintet sicer segajo v leto 2009. Takrat je harmonikar Tilen Selič igral na valeti ob koncu osnovne šole, pridružila pa sta se mu sošolca. Nastopi so se vrstili, zasedba se je širila, prihajalo je tudi do kadrovskih menjav.Pred petimi leti pa so se Tilnu pridružili sedanji člani in vse kaže, da je zdaj to prava ekipa, ki se je s pevko Nino Kreča še nekoliko razširila in tudi pomladila. Fantje upajo, da bo z njimi ostala vrsto let.