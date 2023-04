Sanjajo izvir, iz katerega teče pir (VIDEO)

Skupina Calypso je po dveletnem premoru izdala novo pesem z naslovom Dej mi pir, ki je priredba znane avstrijske uspešnice. Ker so bili pretekli časi za vse nas naporni in čudni, so se člani banda za žur, kot se radi imenujejo, odločili za veselo in pozitivno priredbo, ki govori o zabavi in veselju ter bo zagotovo obvezen repertoar vseh gasilskih veselic.

Fantje so v zadnjih dveh letih polnili javne prireditve, še posebno pa so veseli, da so na edinstven in atraktiven način igranja mladi publiki ponovno približali tudi narodno-zabavno glasbo in harmoniko. Tudi nova pesem je namenjena predvsem mlajši publiki, ki je željna zabave in sprostitve.

Avdioprodukcijo zanjo je prispeval Miha Hercog, besedilo pa je napisal nadarjeni Alen Klepčar. Člani skupine so posneli tudi zanimiv videospot, v katerem je sodelovala številna ekipa. Za kamero in montažo stoji mladi Luka Zailac, njegov asistent je bil Jay Bolk, scenarij pa je delo videoprodukcije Calypso. Glavno vlogo v videospotu so zaupali mladi Lari iz Kranja, ki igra vlogo točajke, ob njej pa nastopajo rokometašice Ženskega rokometnega društva Litija.