Sandra Bullock in Brad Pitt znova skupaj

Hollywoodska zvezdnikainbosta drugič v kratkem času stopila skupaj pred kamero. Pitt, prejemnik oskarja za stransko vlogo ostarelega kaskaderja v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, je po pisanju revije Hollywood Reporter dobil manjšo vlogo v romantični akcijski komediji Lost City of D.Sandra Bullock bo odigrala avtorico ljubezenskih romanov, ki se po neuspelem poskusu ugrabitve na literarni turneji znajde v džungli skupaj z naslovnim junakom svojega romana. Odigral ga bo, snemanje filma pa je predvideno v začetku poletja v Dominikanski republiki.Oskarjevca Brad Pitt in Sandra Bullock sta sicer prvič skupaj sodelovala marca lani pri akcijskem trilerju Bullet Train v režiji. Prizore sta snemala v Los Angelesu. Pitt v filmu, ki je nastal po predlogi romana Maria Beetle japonskega pisatelja, nastopa v vlogi poklicnega morilca po imenu Ladybug (Pikapolonica). Gre za zgodbo o skupini petih poklicnih morilcev z nasprotujočimi si interesi, ki se zapletejo v krvav spopad na drvečem vlaku iz Tokia v Morioko. Po pisanju revije Hollywood Reporter je film nekakšna mešanica akcijskega filma Hitrost, ki se je odvijal na avtobusu in v katerem je nastopalskupaj s Sandro Bullock, ter trilerja zv glavni vlogi Nonstop, ki je postavljen na letalo.Poleg Pitta in Bullockove v filmu igrajo šein. Sonyjev novi adrenalinski spektakel bo režiral David Leitch, ki se je podpisal pod filme John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde ter Hitri in drzni: Hobbs in Shaw. Preden je ustvaril svoj režiserski prvenec John Wick, je kot kaskader nadomeščal Pitta v filmih Oceanovih enajst in Troja, Klub golih pesti ter Gospod in gospa Smith.