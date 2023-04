San Di Ego premika meje (VIDEO)

Glasni motorji, rock glasba, lepe ženske, tetovaže in – ljubezen do življenja! V Sloveniji res ni veliko glasbenih skupin, ki s srcem in tudi glavo sledijo pravemu, »težkokategornemu« rock'n'roll načinu življenja. A med te zagotovo lahko uvrstimo zasedbo San Di Ego, ki je s srcem pri stvari. Tokrat so nam rockerji redke sorte postregli z videospotom, ki je prava paša za oči. Režiral ga je Perica Rai, nedvomno pa bo pritegnil pozornost vseh ljubiteljev težkih in glasnih motorjev ter privlačnih deklet, videozgodbo pa so rockerji posneli v prav posebni motoristični delavnici v Strahomeru v občini Ig.

Skupina San Di Ego je pripravljena na koncertno sezono.

Njeno ime ostaja skrivnost ...

V njej veliko časa preživi Žiga Petek, eden redkih predelovalcev motorjev, ki se je usmeril v predelavo tako imenovanih bobber stil retro motorjev. Imena lepotice, ki je pomagala pri izdelavi motorja, nam fantje za zdaj ne želijo izdati. So pa prepričani, da bo požela veliko pozornosti, v prvi vrsti moške populacije. Besedilo za skladbo z naslovom Na drugi strani strahu je napisal Mitja Kobal, pri snovanju glasbe in aranžmaja pa so se basistu pridružili tudi drugi člani.

Sicer pa se je koncertna sezona že začela in tudi skupina San Di Ego se pripravlja na koncerte na prostem. Prvič bodo 22. aprila nastopili v Mariboru, na Trgu Leona Štuklja, na prireditvi Ne čakaj na mlaj.