Salsa na ljubljanski tržnici (FOTO)

Ni se odvijal v elegantni dvorani Dunajske državne opere, ampak na osrednji ljubljanski tržnici, gostje niso plesali v izbranih večernih toaletah, ampak v pisanih poletnih oblačilih, športnih copatih, sandalih in bosi, a vzdušje je bilo živahno, pristno in prisrčno, takšno, da si upamo trditi, da si nihče od obiskovalcev ni niti za hip zaželel, da bi v tistem trenutku plesal kjer koli drugje.

Patricija se namerava jeseni s fantom vpisati na plesni tečaj.

Ples na tržnici v središču Ljubljane poteka od lanskega leta, za mnoge je postal tradicija. »Že lani smo med počitnicami v Ljubljani plesali na tržnici. Enkrat smo plesali celo v dežju in bilo je res lepo. Letos smo sedeli v restavraciji tu v bližini in zaslišali glasbo – tako smo vedeli, da so plesne delavnice spet na sporedu, in smo se jim pri priči pridružili. Res uživamo,« nam je zaupala Belgijka Muriel, ki se je z osemletnim sinom in možem izmenično učila plesnih korakov v ritmu salse.

Plesali so predstavniki vseh generacij.

Radi rečemo, da je tržnica dnevna soba mesta Ljubljane.

»Za ples pod arkadami sva izvedela od kolega, ki pleše. Prvič sva dogodek obiskala lani, letos pa sva se dogovorila, da bova tu vsako sredo. Razmišljava namreč, da bi začela obiskovati plesno šolo, a bi se rada prej prepričala, kateri ples nama najbolj ustreza,« sta povedala 31-letna Patricija in Majk. Simpatični par je prišel plesat salso z nekaj predznanja, ki sta ga osvojila med počitnicami na Kubi, marsikdo, ki se je ustavil in plesal, pa se je s tem latinskoameriškim plesom srečal prvič.

Vrteli so se tako izkušeni kot novinci.

Po besedah trenerke je znanje obiskovalcev zelo različno: »Najdejo se tudi takšni, ki so nazadnje plesali na svojem maturantskem plesu.« Da je ples še kako povezan z ljubeznijo, se je strinjal še en prikupni par, 36-letna Lara in Aleš. Prav ples je bil namreč zaslužen za to, da sta se spoznala, zdaj pa Lara, ki je v plesu novinka, rada pili svoje znanje na veliko veselje izbranca, plesnega navdušenca.

Med plesalci smo opazili stare in mlade, turiste in Slovence, takšne, ki so zagotovo že prej plesali, in tiste, ki so se s salso med našim obiskom plesnih večerov na tržnici najverjetneje srečali prvič. Plesni parket je, kot smo lahko izvedeli, vsako sredo popolnoma poln. Tokrat smo našteli med 60 in 70 plesalci in nekaj manj opazovalcev.

Enkrat smo plesali celo v dežju in bilo je res lepo.

Vrti se mlado in staro

»Ker imamo vsak teden drug ples, od družabnih do swinga, salse, je tudi publika zelo različna. Običajno pridejo ljudje, ki že na splošno plešejo, tudi naši tečajniki, ker smo v centru, pa se pogosto ustavijo in z nami plešejo mimoidoči. Pridejo vsi, od mladih do generacije 50 plus,« nam je zaupala učiteljica plesa Katja Gartner Drofenik iz Utripa plesa, ene od plesnih šol, ki sodelujejo z organizatorjem dogodka, Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice.

Prava plesna zabava se začne, ko se zvečeri.

Ples na Plečnikovi ulici sicer poteka vsako sredo od začetka junija do konca septembra ob 20. uri. Dogajanje se vedno začne s predstavitvijo plesnih korakov, ki poteka približno 20 minut, nato pa se plesalci razporedijo v pare. »Ni vam treba imeti svojega soplesalca,« zagotavlja Gartner Drofenikova in dodaja, da se v plesnem delu pari tako ali tako menjajo. Sicer pa, kot smo lahko opazili, ljubiteljem plesa nič ne prepreči ritmičnega drsenja po gladkem linoleju: če nimaš plesnega para nasprotnega spola, se pač zavrtiš s prijateljem ali prijateljico, če je tvoj partner ali partnerica bolj sramežljive sorte, pa na plesišče povabiš potomca. Na plesu na tržnici je dobrodošel vsak, ki mu je ples pisan na kožo in tudi, če plešete sami, vas ne bo prav nihče čudno gledal. Zgodi pa se vam lahko, da se vam bo hitro kdo ponudil za soplesalca. Če niste dovolj pogumni, da bi podali roko neznancu ali neznanki, lahko plesno učenje in ples ob pijači varno opazujete iz bližnjih lokalov, kar je, preizkušeno, prav tako čisti užitek.

Letos so kupili novo, še večjo plesno podlago.

Zadovoljni z odzivom

Plesnih sred na tržnici so se, kot rečeno, domislili v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, z njimi pa so želeli razširiti do tedaj predvsem kulinariki posvečeno ponudbo. »Ples smo začeli lansko leto v želji, da bi – tudi zaradi lokalov, ki so odprti na tržnici in so naši najemniki – popestrili tržnično večerno dogajanje,« razlaga predstavnica za stike z javnostmi Monika Tomše. Ker je bil odziv takoj, ko so se plesi začeli, velik in nato vedno večji, so se odločili, da bodo dogodke nadaljevali tudi letos ter kupili novo, še večjo plesno podlago. Z njo vsako sredo prekrijejo pločnik, saj ples po golem asfaltu ne teče tako gladko kot na drsečem linoleju. »Radi rečemo, da je tržnica dnevna soba mesta Ljubljane.

Včasih teče bolj gladko, če si sezujete čevlje.

Naš cilj je, da bi postala prostor, kjer se ljudje družijo, ne le nakupujejo. S plesom pod arkadami smo želeli oživiti arkade in gostincem tudi v popoldanskem času pripeljati ljudi. Poleg plesnih večerov ob sredah imamo četrtkove glasbene večere. Tudi to smo uvedli lani. Pozorni smo na to, da je glasba takšna, da se najde za vsakogar kaj,« dodaja. Izvedeli smo, da lahko nove popestritve dogajanja pričakujemo tudi v prihodnjem letu, ko bodo na tržnici najverjetneje zaživele kulinarične delavnice.