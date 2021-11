Salma Hayek dobila zvezdo

NA Hollywoodskem bulvarju slavnih se je zasvetila nova zvezda, že 2709. po vrsti, na njej pa se je zalesketalo ime seksi mehiške zvezdnice Salme Hayek, ki je dokazala, da je precej več od zaobljene zapeljivke. Kljub temu da je na začetku svoje poti skoraj vrgla puško v koruzo in se vrnila v domovino.

Njena zvezda se zdaj lesketa tudi na pločniku slavnih. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Branila se je s palico

»Zakaj se ne vrneš k snemanju mehiških telenovel? Tu ti nihče ne bo dal posla. To sem slišala ničkolikokrat!« se je spomnila temnolaska, ki je v prvem trenutku celo verjela, da je v filmski meki sanj ne želijo. A je bilo hkrati prav to prepričanje tisto, da je ostala. Iz trme, da jim dokaže nasprotno. »Hollywood ni vedel, kdo sem. Tukajšnji studii niso vedeli, kdo sem. A pogum, da vseeno ostanem, sem dobila v zavedanju, da ljudje latinskoameriškega rodu v moji državi in tu, v Ameriki, vedo, kdo sem. Oni so namreč vedeli, da sem prišla s sanjami, zato sem bila odločena, da jih vsaj poskušam uresničiti.«

Spoznaj, kaj te v življenju veseli. In nato naredi vse, da to tudi dosežeš. Garaj. Pripravi se. Ne poslušaj drugih, ki ti govorijo, da tega ne zmoreš. In nikoli ne poslušaj drobnega glasu v sebi, ki ti bo prišepetaval, da imajo morda prav. To je Hayekova povedala v zahvalnem govoru, ob tem pa se je spomnila tudi svoje poti k zvezdam, ki je bila, vsaj spočetka, prežeta s seksizmom in rasizmom.

2709. zvezda je njena.

Verjetno ni igralca, ki ne bi sanjal, da se bo nekoč pridružil vrsti največjih, katerih imena na asfaltu pločnika slavnih kljubujejo času. In Salma nikakor ni bila izjema, čeprav je bilo njeno prvo srečanje s to avenijo, kjer se rojevajo sanje, vse prej kot lepo. Ko je prvič, bilo je na začetku 90. let, zakorakala po imenih, ki se jim je nekoč želela pridružiti, namreč ni sanjarila o rožnati prihodnosti, ampak upala, da bo prihodnost sploh prišla. Neznanec, že na prvi pogled brez prebite pare in zanemarjen, je za njo zakričal nekaj neprimernih opazk, za katere se ni zmenila. Preprosto jih je ignorirala, kar pa se je izkazalo za napako. »Zaradi tega je bil očitno užaljen, skočil je na noge in šel nadme z nožem. Želel me je zabosti!«

Salma je začela bežati, mimoidoče prosila, naj kdo pokliče policijo, a so njeni kriki stiske naleteli na gluha ušesa. »Od bega sem postala utrujena, bila sem prestrašena, zato sem se zatekla v trgovino. Skočila sem čez pult na stran, kjer stoji prodajalec, zagrabila palico in z njo poskušala odvrniti napadalca.« Borila se je za golo življenje, dokler ji naposled dva moška, ki sta vkorakala z ulice, nista priskočila na pomoč.

Leta 1989 je zaslovela v domači Mehiki s telenovelo Teresa.

»Vedno, ko pomislim na hollywoodski bulvar slavnih, se spomnim tega dogodka. Spomnim se, kako sem se tisto noč vrnila domov in se spraševala, kaj za vraga tu sploh delam. Ne le da me pri filmu nočejo, nekdo me je celo poskušal ubiti.«